La FMOQ se prononce sur la fin annoncée de la Lettre d'entente (368) sur l'accessibilité

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - À l'annonce de l'intention unilatérale du gouvernement de ne pas prolonger la Lettre d'entente qui permettait entre autres le déploiement et le financement de l'inscription collective, la FMOQ estime qu'il appartient au gouvernement d'expliquer cette décision. Pour les médecins de famille, cette nouvelle constitue une immense déception. Le gouvernement change de cap et plonge des équipes complètes de soins et des patients dans l'incertitude pour la suite des choses.

Cette décision gouvernementale met à mal l'une des rares réussites que le Québec aura connues ces dernières années dans l'amélioration de l'accès aux soins. En 2022, lorsque les parties avaient convenu de cette nouvelle façon de faire, l'objectif était de mettre sur pied une formule d'accès inédite et transitoire qui permettrait d'implanter un nouveau modèle d'organisation des soins en première ligne.

Les médecins se sont réellement investis dans ce modèle d'accès. Grâce au financement convenu, ils ont pu embaucher du personnel additionnel et réorganiser leur mode de fonctionnement afin de l'adapter aux exigences de l'entente et aux besoins de la population. Fondée sur l'orientation du patient vers le bon professionnel et la collaboration interprofessionnelle, la Lettre d'entente 368 a permis jusqu'à maintenant de donner à plus de 900 000 patients orphelins l'accès à un groupe de médecins de famille, dépassant largement l'objectif initial de 500 000. Cela n'aurait pu être possible dans le cadre de l'inscription individuelle. L'inscription collective a également permis de réduire les coûts du réseau en évitant que des visites aux urgences ne viennent gonfler davantage les statistiques.

Dans l'intérêt de la population, il importe que la Lettre d'entente sur l'accessibilité se poursuive sans interruption au-delà du 31 mai 2024, jusqu'à ce que nous parvenions à l'objectif initial de son intégration dans le nouvel accord-cadre.

« La Fédération a déjà indiqué au gouvernement qu'il commettrait une erreur s'il maintenait sa décision de mettre fin à la Lettre d'entente. Comme elle le fait toujours, elle tentera de le convaincre de privilégier plutôt la voie d'une saine collaboration et de convenir de modalités de transition. En attendant, la FMOQ sait que ses membres continueront à offrir le meilleur accès possible à la population. », affirme le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot.

