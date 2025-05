La FISA dénonce l'adoption du projet de loi 89 : une attaque frontale contre le droit de grève et la démocratie syndicale au Québec!

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - La Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) condamne avec force l'adoption du projet de loi 89 par l'Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi, présenté sous prétexte d'assurer le bien-être de la population, constitue en réalité une attaque directe contre les droits syndicaux, en restreignant sévèrement le droit de grève et en étendant de façon abusive et injustifiée la notion de services essentiels.

Une dérive autoritaire qui vide le droit de grève de son sens

Le droit de grève est un outil fondamental pour les travailleuses et les travailleurs afin de faire progresser leurs conditions de travail et faire entendre leur voix. Or, avec le projet de loi 89, ce droit est considérablement affaibli. En élargissant de manière excessive les services considérés comme « essentiels », le gouvernement rend pratiquement inopérant le recours à la grève légale dans de nombreux secteurs - de la santé à l'éducation, en passant par les services sociaux, communautaires et municipaux.

Il s'agit d'un recul historique qui risque de museler les travailleuses et les travailleurs dans leurs luttes pour la justice et la dignité.

Un processus législatif mené sans consultation réelle

La FISA dénonce également la façon antidémocratique dont cette loi a été adoptée. Aucune consultation n'a été menée auprès des organisations syndicales. La FISA, qui représente de nombreux syndicats indépendants actifs dans plusieurs régions du Québec, n'a jamais été invitée à la table. Ce choix du gouvernement Legault de légiférer en vase clos démontre une fois de plus le peu de respect accordé au dialogue social et aux droits des syndicats.

Des conséquences graves pour les travailleuses et les travailleurs

Cette loi entraînera des répercussions concrètes et néfastes :

Elle affaiblit sérieusement le pouvoir de négociation des syndicats;





Elle accroît la précarité et la vulnérabilité des travailleuses et travailleurs dans plusieurs secteurs;





Elle impose un cadre autoritaire de relations de travail où la voix des salarié•es est réduite au silence.

La FISA sera toujours présente pour faire valoir les droits de ses membres et soyez assurés que nous défendrons, avec solidarité et détermination, le droit de grève et la liberté d'association.

La Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA) regroupe plus de 70 syndicats provenant de différents secteurs d'activités. Fondée en 1947, elle se démarque par la qualité de ses services de proximité tout en préservant l'autonomie et l'indépendance des syndicats qui la composent. Elle est présente dans l'ensemble de la province de Québec et représente près de 6 000 membres.

SOURCE Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA)

Source et renseignements : M. Réal Pleau, président de la FISA, Cellulaire : 418 564-2759 / Télécopieur : 418 529-4695, Courriel : [email protected], www.fisa.ca