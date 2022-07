MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La société de courtage immobilier montréalaise Royal LePage du Quartier a été désignée lauréate du prix du Recruteur de l'année 2021 lors de la conférence sur le leadership de Royal LePage qui s'est tenue à Bridgetown, à la Barbade, en juin.

Parmi les marques les plus reconnues au Canada dans le domaine de l'immobilier, Royal LePage reconnaît ses leaders les plus performants, sélectionnés chaque année parmi plus de 600 succursales dans tout le pays.

L'équipe de Royal LePage du Quartier a reçu l'honneur d'être nommée le recruteur le plus remarquable dans la catégorie Division 4, qui représente les bureaux qui fonctionnent avec entre 149 et 250 courtiers individuels.

« Nous sommes humblement honorés d'avoir été reconnus à l'échelle nationale par Royal LePage pour la croissance de l'entreprise, » a déclaré Yasmine Mardelli, associée directrice responsable de la stratégie de croissance commerciale chez Royal LePage du Quartier.

« Ce qui nous motive vraiment, c'est notre dévouement envers notre équipe et notre volonté de bâtir la meilleure agence au Canada. »

Le prix du recruteur de l'année récompense le recruteur ayant le plus grand gain net d'agents par an. Les trois premières maisons de courtage sont reconnues dans cinq catégories déterminées par la taille de l'équipe. Un prix est remis à la plus performante dans chaque catégorie.

Royal LePage du Quartier a également reçu cet honneur à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie, étant reconnu pour ses réalisations en matière de recrutement chaque année de 2015 à 2018. L'équipe est fière que son bilan pour l'année de remise des prix 2021 ait à nouveau reçu cette distinction.

« C'est un honneur d'être reconnu comme une équipe gagnante qui offre continuellement une culture positive qui renforce la productivité et la collaboration, » a déclaré Mme Mardelli.

Dans une déclaration générale à la suite de la conférence sur le leadership de Royal LePage de cette année, le mois dernier, le président et chef de la direction de Royal LePage, Phil Soper, a offert ces mots à l'égard des lauréats des prix de 2021.

« Royal LePage est heureux de reconnaître les leaders exceptionnels au sein de notre réseau qui illustrent l'excellence dans la gestion des agences immobilières au Canada, » a dit M. Soper.

« Ces personnes ont démontré leur capacité à récolter les fruits d'importantes occasions d'affaires dans des marchés hautement concurrentiels, tout en apportant soutien et encouragement à leurs pairs pendant des périodes plus difficiles. Je suis extrêmement fier d'appeler ces leaders inspirants, des collègues et des amis, » a-t-il ajouté.

L'équipe de Royal Lepage du Quartier félicite tous les gagnants et finalistes de cette année et remercie tous leurs collègues à travers le pays. Ils souhaitent également reconnaître le soutien et les conseils de l'organisation Mike Ferry de Las Vegas, NV, pour leur encadrement et leur mentorat au fil des ans.

L'année de récompense 2021 correspond à la période allant de février de l'année dernière à février 2022.

À PROPOS DE ROYAL LEPAGE DU QUARTIER

Royal LePage Du Quartier a été entièrement acquis en 2015 par les propriétaires-opérateurs Karim Dalati, Fadi Kaouk et Yasmine Mardelli.

Leur équipe de courtage se classe dans le Top 1% du volume vendu au Québec, avec plus de 1,7 milliard de dollars de biens immobiliers vendus chaque année. Royal Lepage Du Quartier est reconnu comme étant parmi les meilleures maisons de courtage à Montréal et dans l'ensemble de la province de Québec.

SOURCE Royal LePage Du Quartier