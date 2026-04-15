ROUYN-NORANDA, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - La firme de génie civil Équipe Laurence confirme l'ouverture d'un nouveau bureau régional à Rouyn-Noranda, marquant ainsi une étape stratégique dans le déploiement de ses activités en Abitibi-Témiscamingue. Situé au 700, avenue Dallaire, ce bureau vise à soutenir activement les projets d'infrastructures municipaux, industriels et gouvernementaux qui façonnent actuellement le développement de la région.

Le président d’Équipe Laurence, Alexandre Latour, effectue régulièrement une tournée des 8 bureaux régionaux du réseau, dont le dernier en lice, Rouyn-Noranda. (Groupe CNW/Alexandre Dumas Conseil)

Portée par l'ampleur des investissements prévus dans les secteurs des routes, du transport, des mines et des infrastructures institutionnelles, l'économie régionale présente des perspectives de croissance solides pour le génie civil. C'est dans ce contexte favorable qu'Équipe Laurence souhaite mettre à profit son expertise reconnue afin de répondre à la demande croissante en services professionnels spécialisés.

« L'Abitibi-Témiscamingue connaît un cycle d'investissements structurant qui s'échelonnera sur plusieurs années. Notre implantation à Rouyn-Noranda nous permet d'être encore plus proches des donneurs d'ouvrage et de contribuer concrètement à la réalisation de projets majeurs pour la région », souligne Alexandre Latour, président d'Équipe Laurence. À titre d'exemple, les investissements du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) consacrés à l'amélioration des routes 117 et 113 totalisent à eux seuls 194 M$ pour l'exercice 2025-2026.

L'expertise d'Équipe Laurence est également largement reconnue dans le secteur minier, notamment en planification et en construction d'infrastructures minières. « Le projet Odyssey de Canadian Malartic/Agnico Eagle, dont les travaux sont prévus jusqu'en 2028, constitue à lui seul un moteur important pour la région, sans compter d'autres projets potentiels qui devraient s'étendre sur plusieurs années.

Dans un contexte où le marché régional fonctionne à pleine capacité, l'arrivée d'Équipe Laurence contribue à atténuer la pression exercée sur les firmes locales et à réduire les délais associés à la rareté des services professionnels. La présence de l'équipe sur le territoire permet une prise en charge rapide et efficace des projets nordiques. À titre d'exemple, lors de la reconstruction urgente de la route Billy-Diamond à la suite d'un accident routier, Équipe Laurence a pu mobiliser rapidement une équipe sur le terrain afin de réaliser les travaux requis dans des délais optimaux.

Selon monsieur Latour, le secteur de la transition énergétique offre également des occasions en or pour Équipe Laurence qui gère déjà divers mandats d'importance pour Hydro-Québec. La firme pourrait, selon lui, bénéficier d'une augmentation significative des projets de celle-ci liés à l'éolien et aux infrastructures. Il en va de même avec les communautés autochtones, après desquelles Équipe Laurence entend accroître sa présence.

« Le volume actuel et projeté de chantiers en Abitibi-Témiscamingue nous permet d'envisager un carnet de commandes stable à long terme. Malgré les défis de recrutement propres à la région, nous pourrons compter sur un noyau technique local, soutenu par l'expertise de notre siège social et de nos sept autres bureaux régionaux », ajoute le président.

L'implantation à Rouyn-Noranda témoigne de la confiance d'Équipe Laurence envers le potentiel économique de l'Abitibi-Témiscamingue. Les perspectives d'emploi à l'horizon 2033-2034 indiquent d'ailleurs une croissance anticipée de 5 à 6 % de la demande pour les ingénieurs civils, soutenue par les programmes d'investissements fédéraux et provinciaux, dont le Plan québécois des infrastructures (PQI), axé sur la réfection et la modernisation des actifs publics.

SOURCE Alexandre Dumas Conseil

Source : Alexandre Latour, ing., Président; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]