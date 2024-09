La FIQ poursuit ses efforts vers l'atteinte d'une convention collective

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'occupation du terrain autour de l'Assemblée nationale par des centaines de membres et militantes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ a pris fin par une marche au centre-ville de Québec. Depuis mardi, les membres de la FIQ ont rappelé aux député-e-s du gouvernement qu'ils ont un rôle à jouer dans la défense des droits des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du Québec et dans l'amélioration de son réseau de la santé.

« La pression que nous avons mise cette semaine doit résonner à la table. Le gouvernement a pu constater que nous ne baisserons pas les bras et que nous sommes plus mobilisées que jamais. La FIQ maintiendra ses moyens de pression aussi longtemps qu'il le faudra et elle ne reculera pas jusqu'à l'obtention d'une convention collective satisfaisante pour ses membres », déclare Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Dans les prochains jours, la FIQ restera pleinement investie dans le processus de conciliation et poursuivra ses discussions de manière soutenue avec le gouvernement. « Nous sommes optimistes et donnons une chance à la négociation en cours, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre. Nous voulons une entente avant Noël », renchérit madame Bouchard.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patientes et du réseau public de santé.

