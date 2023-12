La FIQ demande l'intervention d'un conciliateur

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Devant les progrès trop lents des discussions, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ demande au ministère du Travail de nommer un conciliateur dans la négociation avec le gouvernement.

« Après plus de 75 séances de négociation et plus d'une année à la table, on constate qu'il y a encore des différends très importants entre nous et le gouvernement. Sur les enjeux fondamentaux, comme la gestion du temps supplémentaire, les ratios et la compensation des inconvénients, nous sommes toujours très éloignés. Dans ce contexte, on pense que la nomination d'un conciliateur pourra nous aider à progresser vers une entente », explique Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

La FIQ indique que la présence d'un conciliateur est souhaitée le plus rapidement possible. Le Comité de négociation de la FIQ est prêt à travailler pendant la période des Fêtes.

« Le gouvernement est braqué sur ses positions et refuse de faire des compromis. Les propositions du gouvernement ne correspondent aucunement aux besoins des professionnelles en soins, notamment en ce qui concerne leur besoin de stabilité et de prévisibilité dans leur travail. Les professionnelles en soins se battent pour leurs conditions et celles des soins à la population », ajoute Julie Bouchard.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Félix Tremblay, Conseiller syndical | Relations de presse, 418 559-2223, [email protected]