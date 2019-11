La FIPEQ-CSQ invite les parents à signer une pétition pour permettre aux milieux familiaux régis et subventionnés d'offrir le même niveau de service qu'en CPE

MONTRÉAL, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) lance ce matin une pétition demandant au gouvernement de permettre aux milieux familiaux régis et subventionnés d'offrir le même niveau de service qu'en CPE.

«Nous invitons les parents du Québec à nous appuyer dans le cadre de nos négociations. Nous souhaitons offrir un véritable choix aux parents concernant le service éducatif à la petite enfance qu'ils préfèrent», soutient la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

Voici le texte de la pétition :

Considérant que les parents en CPE ont droit à 248 jours de service contre 234 en milieu familial régi et subventionné;



Considérant que les parents veulent un dossier consignant les observations portant sur leurs enfants, mais que les Responsables en services éducatifs en milieux familiaux régis et subventionnés (RSE) ne disposent pas de journées pédagogiques pour le compléter;

Considérant que des parents recherchent des milieux de qualité pour leurs enfants ayant des besoins particuliers, mais que les RSE ne peuvent en accueillir plus d'un;



Considérant que les RSE sont en négociation de leur Entente collective et revendiquent des mesures pour mieux soutenir les parents.



Nous soussignés, demandons au gouvernement du Québec de :

- Permettre aux RSE de se faire remplacer durant leurs vacances pour maintenir le service offert aux parents;

- Offrir des journées pédagogiques aux RSE leur permettant de développer, avec leurs observations, un dossier pour chacun des enfants

- Permettre aux RSE d'accueillir plus d'un enfant ayant des besoins particuliers.

La pétition peut être signée au lien suivant : https://negos.fipeq.org/petition/

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente plus de 10 000 responsables en services éducatifs en milieu familial régi et subventionné et 2 500 éducatrices dans les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance au Québec.

