MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Croesus, le chef de file des solutions de gestion de patrimoine, a annoncé que le gestionnaire d'expérience, Vincent Fraser, succède à Sylvain Simpson et devient le nouveau président de la Fintech canadienne. M. Fraser entend poursuivre l'objectif d'étendre l'offre des solutions de gestion de patrimoine à de nouveaux marchés internationaux tout en poursuivant la croissance de Croesus au Canada.

Vincent Fraser Croesus (Groupe CNW/Croesus Finansoft)

« Je suis très heureux que Vincent ait accepté la présidence de Croesus. Son engagement et son adhésion à nos valeurs d'entreprise m'assurent qu'il est le leader tout désigné pour élever Croesus vers de nouveaux sommets », a souligné Rémy Therrien, président du conseil d'administration.

Leader reconnu dans le milieu des affaires, M. Fraser a œuvré au sein d'entreprises de hautes technologies opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il a été grandement impliqué dans des stratégies de croissance favorisant le développement de nouveaux marchés, ici comme à l'étranger.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté la présidence de Croesus. Je suis persuadé que ma passion pour le monde des affaires, mon expertise et ma vision stratégique m'aideront à accomplir mon principal objectif qui est d'accélérer la croissance de l'organisation au Canada et à l'international », a ajouté Vincent Fraser, président de Croesus.

Sylvain Simpson demeurera impliqué au sein de Croesus par l'intermédiaire de son nouveau rôle de conseiller stratégique au président ainsi que par sa présence au conseil d'administration. Rappelons également que le fondateur de l'entreprise, Rémy Therrien, demeure président du conseil d'administration.

« Je suis très fier de ce que j'ai accompli chez Croesus au courant des 30 dernières années. L'arrivée de Vincent à titre de président va permettre de consolider notre croissance et notre position de chef de file dans l'industrie », a mentionné Sylvain Simpson, conseiller stratégique au président et membre du conseil d'administration.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 200 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

