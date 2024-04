L'entreprise figure aux palmarès des employeurs les plus verts au Canada et des meilleurs employeurs de la diversité. Elle est aussi reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Manitoba

WINNIPEG, MB, le 16 avril 2024 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX: IGM)) a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au classement des meilleurs employeurs de 2024, selon Mediacorp Canada Inc. (Mediacorp), et ce, dans plusieurs catégories : les employeurs les plus verts au Canada, les meilleurs employeurs de la diversité et les meilleurs employeurs au Manitoba. Ces récentes distinctions font suite au classement d'IGM, en novembre dernier, au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada en 2024. Mediacorp établit des classements dans plusieurs compétitions d'envergure régionale ou présentant un intérêt particulier, afin de reconnaître les entreprises qui offrent à leur personnel un milieu de travail exceptionnel.

La famille d'entreprises IGM, qui regroupe IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, offre un milieu de travail inclusif et diversifié à plus de 3 600 employé(e)s à temps plein et quelque 3 100 conseillers et conseillères partout au Canada. L'entreprise offre une gamme étendue de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers et elle favorise un milieu de travail axé sur le développement durable, le bien­être de son personnel et l'équilibre travail-vie privée.

« C'est un grand honneur pour IGM d'être reconnue, une fois encore, comme l'un des meilleurs employeurs au Canada dans diverses catégories. Cela témoigne de notre volonté de créer un milieu de travail unique et progressiste, où chaque personne se sent appréciée, respectée et soutenue », a indiqué James O'Sullivan, président et chef de la direction de la Société financière IGM.

Au cours de la dernière année, IGM a continué de prioriser son expérience employé dans plusieurs domaines.

La catégorie des employeurs les plus verts au Canada reconnaît les entreprises qui mettent l'accent sur le développement durable toutes dans leurs activités. IGM reçoit cette distinction pour la première fois cette année, en raison de l'importance qu'elle accorde au développement durable en milieu de travail, grâce notamment à des initiatives comme la Journée zéro émission, le mois du Grand nettoyage et les activités de nettoyage des berges, organisées partout au pays.

Pour une deuxième année d'affilée, IGM figure au palmarès des meilleurs employeurs de la diversité au Canada, en reconnaissance des efforts qu'elle déploie pour bâtir un milieu de travail axé sur la diversité, l'équité et l'inclusion. L'entreprise a mis sur pied des groupes-ressources auxquels participent plus de 500 employé(e)s; ces groupes œuvrent au changement organisationnel, ils ont signé l'engagement en faveur du congé parental de Women in Capital Markets et préparé un guide des gestionnaires pour appuyer la création et l'activation d'objectifs de DEI.

IGM a aussi été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs du Manitoba pour la troisième année consécutive. IGM et IG Gestion de patrimoine ont leur siège social à Winnipeg; les deux sociétés ont une riche histoire au Manitoba et soutiennent depuis toujours les collectivités locales dans lesquelles elles exercent leurs activités.

« Il est très encourageant de voir que notre engagement à faire d'IGM un milieu de travail exceptionnel est reconnu, ajoute Cynthia Currie, vice-présidente exécutive et cheffe des ressources humaines à la Financière IGM. C'est une fierté pour nous de mesurer les progrès que nous avons réalisés dans les domaines qui comptent le plus pour notre personnel et de figurer, encore une fois, au classement des meilleurs employeurs au Canada. »

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada. Au 31 mars 2024, son actif sous gestion et sous services-conseils s'élève à environ 252 milliards de dollars. Elle fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes à atteindre leurs objectifs financiers. Elle exerce ses activités principalement par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation.

