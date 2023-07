La Financière agricole présente les finalistes du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Afin de contribuer au rayonnement de productrices et de producteurs créatifs, dynamiques et talentueux, La Financière agricole du Québec présente les 10 finalistes 2023 de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Ces agriculteurs de la relève ont été sélectionnés en fonction de l'excellence de leur profil d'entrepreneur, de leurs réalisations ainsi que des qualités de gestionnaire qui les animent. Ils sont présentés à la rubrique Présentation des 10 finalistes ci-après.

Citations

« La Financière agricole du Québec souligne chaque année l'excellence de la relève agricole présente dans toutes les régions du Québec par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! C'est avec une grande fierté que notre organisation, par cette initiative, fait l'éloge de leur leadership. En plus de mettre en avant-plan des personnalités inspirantes qui se distinguent et qui sont une source d'inspiration dans le milieu de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ce concours permet de valoriser des jeunes qui participent activement à l'instauration de bonnes pratiques et à l'enrichissement des connaissances dans le domaine. Je lève mon chapeau aux 10 finalistes de cette édition et saluons ces gens qui contribuent à bâtir une agriculture saine, innovante et pérenne. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je suis fier de constater encore cette année la qualité des candidatures reçues. Leurs réalisations ajoutent aux différentes régions des couleurs particulières et contribuent à forger l'identité distincte du secteur agricole et agroalimentaire. Leur passion et leur détermination à exploiter les opportunités sont remarquables. Valoriser le dynamisme et le talent en gestion de jeunes entrepreneurs par ce concours démontre toute l'importance que La Financière agricole accorde à la reconnaissance des accomplissements de la relève au Québec. Accompagner la relève a d'ailleurs toujours été au cœur de nos actions. Je tiens à féliciter les 10 finalistes de l'édition 2023 du concours Tournez-vous vers l'excellence! Je vous invite à découvrir ces personnalités qui contribuent aux saveurs et au visage de l'agriculture de demain. »

M. André Picard, vice-président au financement de La Financière agricole du Québec

Présentation des 10 finalistes

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Madeleine Olivier

Ferme Nordvie (production de petits fruits, Saint-Bruno-de-Guigues)

« Nos produits transformés sont devenus un incontournable de l'agrotransformation au Témiscamingue et une fierté locale. »

En 2018, après une dizaine d'années à exercer une carrière en génie électromécanique, Madeleine est de retour aux sources sur la ferme familiale. Elle y apporte ses compétences en gestion, en analyse de données et en prise de décisions stratégiques. Entreprise familiale depuis 1984, la Ferme Nordvie cultive notamment des fraises, des framboises et de la rhubarbe pour l'autocueillette et pour la vente dans les marchés publics régionaux. Les surplus de ces produits sont transformés en alcools, jus et barbotines pour le plus grand plaisir du client. L'entreprise est en constante évolution. Madeleine sait bien s'entourer, s'adapter selon les défis rencontrés et réussir à atteindre ses objectifs. Les prochaines années permettront de développer une offre agrotouristique et écotouristique pour accueillir une clientèle désireuse de passer du temps de qualité à la ferme.

BAS-SAINT-LAURENT

Clément Clerc

La Borderie (production de volaille, Saint-Joseph-de-Kamouraska)

« Je crois sincèrement que, pour construire une entreprise moderne, il faut de l'audace et des idées innovantes, mais aussi beaucoup d'humilité. »

Parti de peu en 2020, Clément a mis en marche son plan d'affaires avec un minimum de ressources matérielles sur une terre où l'agriculture n'était plus pratiquée depuis plusieurs années. Malgré les défis, il a su mener son projet au succès : en deux années seulement, il passe de 200 poulets à 1 400 poulets vendus! Clément diversifie son entreprise avec des produits du terroir et en implantant des arbustes fruitiers tels que le sureau et l'amélanchier. Tout au long de son parcours, il va chercher conseil auprès de ses voisins et de ses proches afin d'optimiser les opérations. Sa polyvalence, son expérience en agriculture et sa formation professionnelle font de lui une personne qualifiée pour assurer les opérations de la ferme. Clément s'implique aussi dans divers comités et associations : « Toutes mes implications m'apportent des connaissances complémentaires pour une gestion plus saine de mon entreprise. » Il prend en compte l'environnement en ayant un modèle d'affaires qui limite son empreinte écologique, notamment en s'approvisionnant localement.

CENTRE-DU-QUÉBEC

Philippe Langlois

Ferme brassicole La Grange Pardue (agrotourisme brassicole, Ham-Nord)

« Un des objectifs de notre projet est d'augmenter la cohésion sociale des différentes tranches d'âge. Toutes nos actions visent à ce que les membres de la population s'approprient le projet et se sentent chez eux. »

La Grange Pardue est devenue un incontournable dans le domaine agrotouristique de la région, de par sa diversité en bières, mais aussi pour son lieu rassembleur. Grâce à sa formation et son expérience en tourisme, Philippe apporte une vision unique à l'entreprise en mettant en place des activités comme un parcours d'interprétation extérieur, des ateliers de dégustation animée et des visites guidées aux champs. En plus, il est possible de devenir membre de La Grange Pardue avec le bierclub, qui donne une foule d'avantages au client. La ferme brassicole permet de créer une richesse locale grâce à l'attraction touristique qu'elle crée et aux emplois qu'elle offre aux gens de la région. Les idées novatrices pour les années à venir bouillonnent chez Philippe, l'agrotourisme de la région et l'expérience des visiteurs sont au cœur de ses projets.

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Francis Rodrigue

Les Fermes Rodrigue (production bovine, Beauceville)

« De plus en plus, les clients veulent savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Il est important pour nous de produire une viande la plus naturelle possible. »

C'est avec une seule vache que Francis Rodrigue a démarré son entreprise. Ses responsabilités vont de la gestion du troupeau à la mise en marché, en passant par la gestion des fourrages et des semences. Dès le départ, d'importants investissements ont été faits afin d'optimiser la sécurité et la manutention des animaux. Divers équipements et bâtiments ont été mis en place, dont une étable froide pour le bien-être animal, qui est au cœur des valeurs de l'entreprise. Pendant ce temps, Francis a terminé un cours en gestion d'entreprise agricole afin d'acquérir des connaissances et de bonifier ses pratiques. Que ce soit pour la saison des récoltes ou quand un bris mécanique vient perturber son travail, sa famille est omniprésente pour l'épauler. Conscient de la volonté des gens à savoir ce qui se trouve dans leur assiette, il leur offre une viande naturelle et de qualité grâce à sa stratégie génétique.

LANAUDIÈRE

Hugo Bourdelais

Ferme Bourdelais inc. (production de petits fruits, Lanoraie)

« L'une des choses dont je suis le plus fier dans mon parcours est d'avoir entrepris une diversification des cultivars et d'avoir réussi à vulgariser de nouvelles variétés de fruits auprès des restaurateurs et de notre clientèle. »

Depuis plus de cinq ans déjà, Hugo Bourdelais apporte une nouvelle vision de l'entreprise familiale en diversifiant les cultures et en effectuant un virage vers l'agrotourisme. Des variétés de fruits émergents ont été ajoutées aux cultures, dont l'airelle et le kiwi nordique, en passant par la rhubarbe. Tranquillement, l'entreprise s'est détachée du marché de gros pour se diriger vers les restaurateurs, microbrasseries, pâtisseries et chocolateries en leur offrant des produits frais, ce qui a considérablement influencé la visibilité et la notoriété de la ferme. Hugo détient un bagage en enseignement et en littérature, ce qui lui permet d'optimiser la vulgarisation du contenu médiatique de l'entreprise en plus de faciliter l'échange avec les groupes qu'il accueille à la ferme. Il le dit : « Transmettre mes connaissances et sensibiliser les néoruraux à la réalité agricole est l'un des objectifs auxquels je travaille depuis mon intégration dans l'entreprise familiale. »

MAURICIE

Philippe Saint-Hilaire-Gravel

Miels & Forêts S.E.N.C. (apiculture, Sainte-Thècle)

« Le passé comporte de nombreux exemples de réussites et d'échecs dans les petites entreprises agricoles, leur force et leur résilience sont une grande inspiration pour moi. »

Philippe est diplômé en histoire et en recherche sur les enjeux de ruralité et d'urbanité de la production agricole. Ce passionné a su jumeler ses compétences académiques à son bagage professionnel au sein d'entreprises apicoles pour donner vie à son projet en 2020. L'idée derrière Miels & Forêts est d'offrir des miels de qualité produits par des abeilles rustiques, tout en minimisant les conséquences environnementales. La philosophie de l'entreprise repose non seulement sur le respect de l'environnement, mais aussi sur la valorisation des écosystèmes ainsi que l'efficience technique et financière. En plus du miel, l'entreprise Miels & Forêts offre des ensembles de démarrage pour une première ruche ainsi que des colonies d'abeilles. Philippe est optimiste pour l'avenir et se dirige vers la diversification de ses produits avec la production d'hydromels.

MONTÉRÉGIE

Matthew Dewavrin

Les Fermes Longprés (2009) ltée (production en grandes cultures biologiques et transformation, Les Cèdres)

« Je suis particulièrement fier de contribuer à nourrir le monde de manière saine et respectueuse de l'environnement. »

Agronome de formation, Matthew se joint à la ferme familiale en 2020. Celle-ci a plus de 600 hectares de grandes cultures et produit environ 1 200 tonnes de farine blanche biologique annuellement. Ses objectifs et projets pour les prochaines années sont nombreux : carboneutralité, consolidation des acquis, augmentation de la capacité d'entreposage, diversification de l'offre de produit, etc. Comme l'explique Matthew : « Les trois qualificatifs principaux de notre entreprise sont l'efficacité, l'autonomie et notre capacité à innover. » Déterminé à acquérir de nouvelles connaissances, Matthew participe à diverses formations et colloques chaque année. Sa vision très positive pour l'avenir de l'entreprise se démarque en termes de pratiques financières, agronomiques et environnementales.

Pierre-Marc Paquette

Pépinière Abbotsford (horticulture ornementale, Saint-Paul-d'Abbotsford)

« Ce dont je suis le plus fier est de pouvoir reprendre les rênes d'une entreprise que mon grand-père a fondée et qui est pérenne après trois générations. »

La Pépinière Abbotsford est une grande entreprise familiale depuis 60 ans. C'est en 2015 que Pierre-Marc Paquette a repris l'entreprise qui fait sa fierté. Il a doublé le chiffre d'affaires, notamment en doublant les superficies de production en serre et en développant des relations d'affaires avec de grandes chaînes. Cette évolution est allée de pair avec des pratiques agroenvironnementales comme la réduction au maximum du gaspillage d'eau grâce à des systèmes d'irrigation et à des planches de cultures. Pierre-Marc est fier d'avoir une équipe de plus de 180 personnes en saison, dont une centaine provient de l'étranger. Pour lui, ils sont tous les membres d'une grande famille.

MONTRÉAL

Alexandre Ferrari-Roy

MicroHabitat (production maraîchère urbaine, Montréal)

« C'est une grande fierté pour nous de pouvoir être parmi les premiers ici à nous positionner sur le marché de l'agriculture urbaine durable. »

C'est en ayant en tête de contribuer à un système alimentaire durable en zone urbaine que l'entreprise MicroHabitat a été fondée. Cette entreprise innovante transforme des espaces inutilisés en potager pour produire des légumes frais. En quelques années seulement, l'entreprise a élargi ses horizons en s'établissant dans plusieurs villes du Canada et même aux États-Unis en 2022. Pour ce faire, Alexandre a décuplé les efforts logistiques et a standardisé les procédés afin d'assurer la viabilité des relations avec les partenaires. Les récoltes de ses fermes urbaines sont en majeure partie remises à des banques alimentaires à proximité du lieu de culture. Motivée par le partage de la passion de l'agriculture durable, l'entreprise promeut également l'éducation à ce sujet avec la mise en place d'activités éducatives à travers la grande région montréalaise. MicroHabitat est le résultat d'un travail d'équipe qui s'engage à offrir une agriculture respectueuse de l'environnement.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Jérôme Côté-Allard

Les Paysans du Fjord inc. (production maraîchère, Saint-Félix-d'Otis)

« Je suis fier que cette ferme soit assez rassembleuse pour que trois nouveaux partenaires veuillent maintenant se joindre à l'entreprise. Cette force rassembleuse est exactement ce qui me fait aller de l'avant. »

Jérôme Côté-Allard, co-propriétaire de la ferme Les Paysans du Fjord, a rêvé et réfléchi à ce projet pendant des années avant de se lancer en 2020. L'objectif de départ a été de se positionner au sein d'une communauté présente pour les uns et les autres, et près d'un centre pour favoriser les ventes et la visibilité. L'entreprise mise sur l'efficacité et l'écologie en maximisant les façons de faire ainsi que les installations. « Il demeure très important pour nous de vendre le plus possible directement dans notre village, de façon à maximiser les relations directes et locales. » Dès leur première année de culture, presque tous les produits (porc, poulet, œufs, légumes) avaient été vendus localement et dans les épiceries du village. Après seulement deux ans, Les Paysans du Fjord ont su conquérir la clientèle de la région avec leurs produits frais, dont leur excellente pizza offerte en saison.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

