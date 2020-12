Barrett Carlson et Eric Starr sont nommés à des postes de direction

TORONTO et NEW YORK et CHICAGO, 11 décembre 2020 /CNW/ - Alors que l'organisation continue de bâtir et de développer ses plateformes technologiques de pointe qui répondent aux besoins des clients au moyen de solutions novatrices, Accord Financial Corp., l'une des principales sociétés de financement indépendantes des États-Unis et du Canada (« Accord ») (TSX : ACD), a annoncé l'ajout de deux membres à son équipe de direction. Barrett Carlson, vice-président principal, Développement des affaires, supervisera tous les aspects de la croissance, du développement et du marketing de l'entreprise. Eric Starr, vice-président principal, Exécution et risques des programmes, est à la tête de la transformation stratégique et numérique d'Accord.

« Barrett et Eric possèdent de solides compétences et expériences en leadership qui nous aideront à continuer de renforcer nos partenariats, nos processus et nos solutions, a déclaré Simon Hitzig, président de la Financière Accord. Alors que nous nous tournons vers l'architecture et la gestion de nouvelles idées novatrices pour notre clientèle en pleine croissance, leurs vastes connaissances et leur nature collaborative nous aideront à soutenir notre volonté à nous adapter et à évoluer constamment. »

Les responsabilités de Barrett Carlson comprennent le développement des affaires et la gestion de la marque. Son bagage à titre d'entrepreneur lui permet de bien comprendre bon nombre des enjeux auxquels les clients d'Accord font face. Avant de se joindre à la famille Accord à titre d'associé au sein de CapX Partners, M. Barrett était un associé fondateur ou directeur chez Capital Concepts Holdings, LLC et Waterstone Consulting, une société d'experts-conseils en gestion et de services technologiques à forte croissance. Il est diplômé de l'Université de l'Illinois.

Eric Starr sait résoudre les problèmes et réunit les données et la technologie de pointe en y ajoutant une touche humaine pour transformer des processus complexes en solutions faciles. Il offre un esprit d'innovation à Accord puisqu'il a été fondateur ou associé de fonds de couverture quantitatifs, notamment Aventine Investment Management, Starr Capital Management et Forest Investment Management, avant de se joindre à CapX Partners, un membre de la famille d'Accord. Il est diplômé de l'Université Brandeis et détient une maîtrise en administration des affaires de l'Université de New York.

Avec une nouvelle structure organisationnelle simplifiée qui regroupe toutes les entreprises de prêt commercial sous la marque Financière Accord, les systèmes d'Accord intègrent naturellement les clients et les partenaires financiers, ce qui permet un financement rapide et souple. Sa nouvelle marque est axée sur la simplification de l'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises des États-Unis et du Canada. Elle a récemment lancé une nouvelle image de marque et un nouveau site Web où l'on trouve facilement des solutions ciblées et des personnes dont la mission consiste à diriger les entreprises dans le besoin vers le bon financement au bon moment.

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises pour que nos clients puissent connaître le succès. www.accordfinancial.com

