La fin des soins pédopsychiatriques dans l'est de Montréal

MONTRÉAL, le 30 août 2023 /CNW/ - C'est confirmé. Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal ferme la porte de son service de pédopsychiatrie qui dessert des milliers de jeunes patient(e)s. Le syndicat représentant le personnel professionnel et technique (SCFP 5425) est consterné et s'inquiète des conséquences importantes sur la qualité des services offerts aux résident(e)s de ce secteur de Montréal déjà en manque de services, notamment en matière de santé et de services sociaux.

« Les citoyens et citoyennes de l'est de Montréal sont toujours les moins bien desservis. Après le récent recul concernant la bonification du service de transport en commun, voilà que ce sont les services en santé mentale pour nos jeunes qui écopent », de déplorer la présidente par intérim du SCFP 5454, Marie-Hélène Brunet.

Le CIUSSS compte rediriger cette clientèle vulnérable vers le nord, soit à l'Hôpital Rivière-des-Prairies.

« Il faut être conscient que la clientèle visée présente une problématique de santé mentale chronique, sévère et complexe. La prise en charge médicale s'accompagne de suivis thérapeutiques impliquant l'enfant et sa famille de façon hebdomadaire, parfois davantage. La clientèle du CIUSSS provient souvent de familles ayant des moyens financiers limités et pouvant cumuler divers facteurs de vulnérabilité (immigration, monoparentalité, etc.). En transport en commun, cela prendrait environ une heure à une heure trente (trajet aller seulement) pour se rendre à cet hôpital, lequel n'est pas desservi par le métro. Les difficultés d'adhésion aux services et d'assiduité des familles font déjà partie intégrante des enjeux connus dans le service. On craint qu'ajouter deux à trois heures de transport ne décourage une partie des familles qui n'auraient plus accès aux soins qu'elles méritent », d'ajouter Maxime

Saint-Marie, président du CPAS.

La partie syndicale demande au CIUSSS de reculer sur cette décision irresponsable. Le syndicat amorce donc une campagne de sensibilisation auprès des écoles du territoire et des organismes communautaires qui seront touchés par cette fermeture. Plusieurs élu(e)s ont déjà signalé leurs inquiétudes et appuient la campagne du syndicat.

