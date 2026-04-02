La fin de l'ère François Legault doit marquer un renouveau pour le communautaire exige Québec solidaire

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Accompagnés de représentantes du Communautaire à boutte, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti et le responsable solidaire en matière d'Action communautaire, Etienne Grandmont, demandent à la personne qui succédera à François Legault de travailler avec le milieu communautaire québécois, mis à mal pendant trop d'années par l'absence de financement adéquat.

« L'épuisement du communautaire est un enjeu humanitaire, mais aussi féministe. Il faut rappeler que 80% des travailleurs du communautaire sont des femmes. Derrière chaque travailleuse du communautaire se trouvent des personnes vulnérables, qui ont besoin d'elles pour échapper à la violence de la rue, au froid et à la faim. Protéger les femmes, c'est aussi leur permettre de continuer à bâtir notre filet social sans devoir se plonger dans des situations de précarité par manque de financement.», dénonce Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Les groupes communautaires ont largement démontré leur rôle essentiel au sein de notre société. Alors que les besoins n'ont jamais été si grands, le désengagement du gouvernement est encore plus flagrant.

« Il est temps de tourner la page sur les années d'indifférence, voire de mépris, caquiste à la mission essentielle du communautaire. Peu importe le résultat de sa course à la chefferie, la CAQ n'aura que quelques mois pour reconstruire les ponts avec le communautaire. La fin de l'ère Legault doit marquer un renouveau pour le communautaire. Le mouvement Le communautaire à boutte n'est pas une activité de sensibilisation à l'action communautaire, c'est un avertissement à ce gouvernement et au prochain : le verre est sur le point de déborder et l'heure n'est plus à la tergiversation. La CAQ a le choix entre réparer ce qu'elle a brisé ou avoir comme lègue l'affaiblissement de notre filet social.», ajoute Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'Action communautaire.

« Aujourd'hui, ça fait deux semaines que des milliers de travailleuses et travailleurs du communautaire, partout au Québec, se lèvent pour se faire entendre. Nous ne haussons pas le ton par choix, mais par nécessité. Le communautaire est à boutte, mais il est debout, solidaire et fier. Ce 2 avril marque la fin de ces deux semaines de grève, mais certainement pas la fin du mouvement. Tant que nous n'aurons pas obtenu des engagements clairs, concrets et à la hauteur de la situation, nous allons continuer d'avancer, de nous mobiliser et de déranger. Ce n'est pas un au revoir, c'est un avertissement. », affirme Caroline Chartier, co-porte-parole du mouvement Le communautaire à boutte.

Québec solidaire et les groupes communautaires demandent au prochain chef de la CAQ d'investir une bonne partie de l'enveloppe discrétionnaire qui leur est laissée dans le communautaire pour éponger le manque de financement.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]