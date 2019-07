La Fiducie nationale du Canada annonce la participation de l'UNESCO à la Journée des lieux patrimoniaux du Canada, le 6 juillet 2019

OTTAWA, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Le 6 juillet, les sites canadiens du patrimoine mondial de l'UNESCO, le précipice à bisons Head-Smashed-In et Pimachiowin Aki, célébreront la Journée des lieux patrimoniaux du Canada. Plus de 500 sites historiques participent à cette journée nationale d'activités et d'événements spéciaux. À l'occasion de la troisième édition annuelle de la célébration, tous les Canadiens sont invités à visiter et soutenir leurs lieux patrimoniaux locaux, où ils feront des découvertes au sujet de l'histoire et de la culture du Canada.

« Nous sommes enchantés d'offrir tant d'expériences enrichissantes aux Canadiens lors de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada, a déclaré Alison Faulknor, directrice, Nouvelles initiatives de la Fiducie nationale du Canada. Et nous sommes spécialement fiers d'intégrer le patrimoine des communautés autochtones du Canada puisque nous sommes dans la première Année internationale des langues autochtones. »

Parmi les nouveaux lieux participants cette année figurent :

le Centre historique Kay-Nah-Chi-Wah-Nung ( Ontario );

); le Tunnel ferroviaire de Brockville ( Ontario );

( ); le Musée James J. O'Mara Pharmacy (Terre-Neuve-et- Labrador );

); la maison historique de Joy Kogawa ( Alberta );

( ); l'Hôtel du gouverneur de Regina ( Saskatchewan ).

Ces lieux et plus de 500 autres lieux historiques canadiens, y compris plus de 200 sites historiques nationaux, accueilleront le public une troisième année de suite. Les Canadiens pourront aussi visiter un lieu proche ou sur place de chacun des neuf sites culturels du patrimoine mondial de l'UNESCO.

« Les lieux historiques et attractions patrimoniales de partout au pays, racontent notre récit mieux qu'aucun manuel scolaire, dit Natalie Bull, directrice générale de la Fiducie nationale du Canada. La Journée des lieux patrimoniaux du Canada offre aux sites de tous les genres et de toutes les tailles une excellente opportunité de raconter leur récit. Pour les Canadiens, c'est une occasion de les découvrir. »

Les sites participants bénéficient de publicité nationale et d'un accès à des ressources pour organiser des activités et attirer de nouveaux publics le 6 juillet et tout au long de l'année, au www.journeelieuxpatrimoniaux.ca. La Fiducie nationale remettra aussi 1000 $ à un visiteur et 1000 $ à un lieu historique participant au concours d'égoportraits sur les médias sociaux, le 6 juillet.

La Fiducie nationale du Canada est un organisme de bienfaisance national qui inspire et dirige une action visant à sauver des lieux qui importent, que ce soit des phares historiques, des écoles, des lieux de culte, des complexes industriels ou des paysages culturels. Avec l'appui de donateurs et de partenaires, dans le cadre de programmes comme Régénéraction et Déclic, la Fiducie nationale sensibilise le public aux lieux historiques menacés, procure des fonds bien nécessaires aux communautés qui s'emploient à renouveler des lieux historiques et fournit du soutien et des outils à des bénévoles passionnés, à des organisations communautaires et à la prochaine génération de chefs de file du patrimoine.

