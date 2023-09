OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La Fiducie FIC a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne de financement Au-delà de la réconciliation, dont l'objectif est de 100 millions de dollars. Cette initiative historique vise à remédier aux profondes séquelles du système des pensionnats et à soutenir les communautés et les membres des Premières Nations et des Métis. La Fiducie FIC a aussi annoncé son changement de nom : elle s'appellera désormais la Fondation des générations à venir (FGV).

Conformément à la mission de la FGV, qui consiste à aller au-delà de la réconciliation afin de favoriser l'autonomisation des générations futures et d'avoir des effets bénéfiques durables sur les Premières Nations et les Métis ainsi que sur leurs familles et leurs communautés, la campagne a pour but de fournir des ressources essentielles sur le plan éducatif, culturel, linguistique et en matière de guérison, le tout afin de combler des écarts historiques et de susciter des changements positifs pour les générations à venir.

Pour donner le coup d'envoi à la campagne, le Groupe Banque TD (la TD) s'est engagé à faire un don substantiel de 5 millions de dollars par l'intermédiaire de La promesse TD Prêts à agir, la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque.

« Nous sommes reconnaissants envers la TD pour son don considérable de 5 millions de dollars, qui aura un pouvoir transformateur, a déclaré Keith Martell, président du conseil d'administration de la Fondation des générations à venir. Cette contribution nous propulse vers la concrétisation de notre vision, qui consiste à offrir aux peuples des Premières Nations un avenir sous le signe de l'autonomie. Notre nouveau nom, la Fondation des générations à venir, reflète notre mission et notre engagement à entraîner des effets durables pour les communautés et les bénéficiaires que nous servons. »

Même si la Fondation des générations à venir a aidé à changer plus de 184 161 vies au cours des 5 dernières années, la disponibilité limitée des fonds l'a contrainte à refuser environ 55 % des demandes de financement de particuliers et 63 % des demandes de financement de groupe. La campagne Au-delà de la réconciliation vise à combler ces lacunes et à changer les choses de manière significative. La FGV et la TD invitent les partenaires, les alliés, les entreprises et les collaborateurs philanthropiques à unir leurs forces en faveur du changement. La campagne viendra appuyer des initiatives essentielles en matière de développement communautaire, s'attaquant aux problèmes profondément enracinés auxquels font face les communautés des Premières Nations et des Métis.

« La Fondation des générations à venir contribue à l'atténuation des séquelles profondes et durables du système des pensionnats autochtones, a dit Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Groupe Banque TD. La TD est ravie d'apporter une contribution fondamentale à la campagne Au-delà de la réconciliation et de soutenir le travail de la fondation, qui vise à susciter des changements positifs qui dureront pendant des années pour les membres des Premières Nations et des Métis, leurs familles et leurs communautés. »

Pour en savoir plus sur la FGV et la campagne de financement Au-delà de la réconciliation, rendez-vous sur le site beyondreconciliation.ca ou fgfoundation.ca.

À propos de la Fondation des générations à venir

La Fondation des générations à venir, anciennement connue sous le nom de Fiducie FIC, s'emploie à favoriser l'autonomisation des communautés autochtones au moyen d'initiatives éducatives, culturelles, linguistiques et de guérison. Le changement positif et durable est au cœur de la vision de la fondation, qui cherche à soutenir les personnes, les familles et les communautés des Premières Nations d'aujourd'hui et des générations à venir.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 16 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

