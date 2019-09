La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la date de dévoilement des résultats du troisième trimestre de 2019

TORONTO, le 24 sept. 2019 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats du troisième trimestre de 2019 le mercredi 6 novembre 2019, après les heures d'ouverture du marché. La direction organisera une conférence téléphonique le lendemain, jeudi 7 novembre 2019, à 10 h (HE) avec diffusion audio simultanée sur le Web. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 888-231-8191. Un enregistrement sera disponible environ deux heures après la conférence au 416-849-0833 ou au 855-859-2056, code d'accès : 2477716. Le lien menant à la diffusion audio sur le Web sera disponible sur le site www.choicereit.ca dans la section « Événements et webémissions » sous « Nouvelles et événements ».

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix, une fiducie de placement immobilier canadienne diversifiée de premier plan, est le propriétaire, le gestionnaire et le développeur d'un portefeuille immobilier de haute qualité composé de 756 propriétés totalisant 68,0 millions de pieds carrés de surface commerciale utile. Propriétés de Choix détient un portefeuille regroupant des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des locataires œuvrant dans le domaine des biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, ainsi qu'un remarquable et vaste portefeuille de projets d'aménagement immobilier. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son principal locataire, les Compagnies Loblaw Limitée, le plus important détaillant du pays, est un avantage concurrentiel clé fournissant des possibilités de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

