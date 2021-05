TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats fiduciaires dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 19 mars 2021 ont été élus comme fiduciaires de Propriétés de Choix. Le vote s'est déroulé lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de Propriétés de Choix, tenue virtuellement, le 30 avril 2021.

Les résultats du vote sont présentés ci-dessous :

Parts de fiducie

Nom du candidat Voix pour Abstentions Kerry D. Adams 227 174 771 99,31 1 583 752 0,69 Christie J.B. Clark 227 981 568 99,66 776 955 0,34 L. Jay Cross 227 661 604 99,52 1 096 919 0,48 Gordon A.M. Currie 226 380 643 98,96 2 377 880 1,04 Graeme M. Eadie 224 864 437 98,30 3 894 086 1,70 Karen Kinsley 226 508 949 99,02 2 249 574 0,98 R. Michael Latimer 227 140 939 99,29 1 617 584 0,71 Nancy H.O. Lockhart 227 744 246 99,56 1 014 277 0,44 Dale R. Ponder 227 705 360 99,54 1 053 163 0,46

Parts spéciales avec droit de vote de catégorie B de la société en commandite

Nom du candidat Voix pour Abstentions Kerry D. Adams 395 786 525 100 % Aucune Aucune Christie J.B. Clark 395 786 525 100 % Aucune Aucune L. Jay Cross 395 786 525 100 % Aucune Aucune Gordon A.M. Currie 395 786 525 100 % Aucune Aucune Graeme M. Eadie 395 786 525 100 % Aucune Aucune Karen Kinsley 395 786 525 100 % Aucune Aucune R. Michael Latimer 395 786 525 100 % Aucune Aucune Nancy H.O. Lockhart 395 786 525 100 % Aucune Aucune Dale R. Ponder 395 786 525 100 % Aucune Aucune

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité.

Nous croyons que la création d'espaces qui améliorent la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter [email protected].

Renseignements: Doris L. Baughan, Premier vice-président, avocat-conseil général et secrétaire, Tél. : 416 628-7795, Courriel : [email protected]

