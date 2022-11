La fiducie de placement CT REIT annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

TORONTO, le 25 nov. 2022 /CNW/ - (TSX: CRT.UN) - CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») (TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (TSX) a accepté l'avis d'intention de CT REIT en vue d'effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Dans le cadre de cette offre publique de rachat dans le cours normal des activités, CT REIT peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 29 novembre 2022 et se terminant le 28 novembre 2023, acheter jusqu'à 3 300 000 parts de la fiducie CT REIT (les « parts »), ce qui représente environ 3,07 % de ses 107 394 085 parts émises et en circulation au 15 novembre 2022. Sur la base d'un volume moyen de 134 428 opérations par jour au cours des six derniers mois, les achats seront limités à 33 607 parts par jour, à l'exclusion des achats effectués en vertu des exemptions d'achat en bloc.

Les achats de parts dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront des opérations sur le marché libre, au cours du marché en vigueur au moment de l'achat, par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de systèmes de négociation canadiens parallèles ou par tout autre moyen autorisé par les lois sur les valeurs mobilières et les règles boursières applicables. CT REIT peut également acheter des parts par le biais de conventions privées si elle reçoit une ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat lui permettant de procéder à de tels achats. Tout achat de parts effectué par le biais de conventions privées peut se faire à un prix inférieur au prix du marché en vigueur, comme le prévoit l'ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat.

Les décisions concernant le moment des achats futurs de parts seront fondées sur les conditions du marché, le prix des parts et d'autres facteurs. CT REIT ne sera pas tenue d'acquérir des parts dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, et CT REIT peut choisir de suspendre ou d'interrompre son offre publique de rachat dans le cours normal des activités à tout moment. Les parts achetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront annulées. CT REIT estime que le cours des parts pourrait être tel que leur achat par CT REIT dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités pourrait constituer une utilisation intéressante et appropriée des fonds de la société. En fait, l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités fournira à CT REIT un outil supplémentaire de répartition du capital qui lui permettra de prendre des mesures prudentes et sélectives, dans des circonstances appropriées, pour soutenir la valeur des porteurs de parts. CT REIT n'a jamais effectué d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités auparavant.

À l'occasion, lorsque CT REIT ne possède pas de renseignements importants non publics à son sujet ou au sujet de ses titres, elle peut conclure un plan d'achat automatique avec son courtier afin de permettre l'achat de parts à des moments où CT REIT ne serait habituellement pas active sur le marché en raison de ses propres périodes d'interdiction de négociation interne et des règles relatives aux opérations d'initiés. Tout plan de ce type conclu avec le courtier de CT REIT sera adopté conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des règles boursières applicables.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives qui reflètent les attentes actuelles de la direction concernant le calendrier, les méthodes et la quantité de tout achat de parts dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, ainsi que la conclusion de tout plan d'achat automatique connexe. Les déclarations prospectives sont fournies afin de présenter des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre nos perspectives futures, les événements ou les résultats prévus et notre environnement opérationnel, et ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur des hypothèses, estimations, analyses, croyances et opinions raisonnables de la direction à la date du présent document, à la lumière de facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables à la date à laquelle ces informations sont fournies. De par leur nature même, les informations prévisionnelles nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses et sont soumises à des risques et incertitudes inhérents qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des plans de la direction tels qu'ils sont présentés dans ces informations prévisionnelles. Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de CT REIT diffèrent des attentes actuelles, veuillez consulter les documents publics de CT REIT disponibles à http://www.sedar.com et à http://www.ctreit.com.

CT REIT ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

À propos de la Fiducie de placement immobilier CT

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale qui a été créée en vue de détenir des biens commerciaux productifs de revenus principalement situés au Canada. Son portefeuille compte plus de 370 immeubles totalisant une superficie locative brute d'environ 30 millions de pieds carrés, constitués principalement d'immeubles de commerce de détail à locataire unique à bail net partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est le principal locataire de CT REIT. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site ctreit.com.

