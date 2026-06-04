La FHCQ réagit à l'abandon du projet de loi 20

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - La FHCQ accueille favorablement l'annonce de la ministre d'abandonner le projet de loi 20. Si cette victoire témoigne de la forte mobilisation du mouvement d'habitation coopérative pour contrer ce projet de loi, la fédération demeurera en vigilance afin de s'assurer qu'il ne renaisse pas dans une prochaine législature, peu importe le parti au pouvoir.

« Les coopératives d'habitation ont parlé d'une seule voix pour dire non à un projet de loi qui menaçait son existence, et elles ont été entendues. Nous tenons à remercier les milliers de membres des coopératives d'habitation pour leur incroyable mobilisation. Il faut également souligner l'appui considérable reçu de la part d'élus de tous paliers et de nombreux acteurs de la société civile », a déclaré Patrick Préville, directeur général de la FHCQ.

Malgré cette annonce importante, la FHCQ n'a pas l'intention de relâcher ses efforts pour protéger et valoriser les coopératives d'habitation. Notons que la ministre a également déclaré son intention de répondre au rapport de la Vérificatrice générale du Québec sur les logements abordables par un projet de loi lors d'une future session parlementaire, c'est-à-dire après la prochaine élection.

Il est important de rappeler que la FHCQ n'acceptera aucune ingérence dans les coopératives d'habitation. Alors qu'une élection provinciale approche à grands pas, nous comptons profiter de cette occasion pour rappeler à l'ensemble des partis politiques que les coopératives d'habitation doivent demeurer autonomes dans leur gestion. « Nous nous attendons à ce que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, s'engagent à ne pas nuire au bon fonctionnement des coopératives dans de futurs projets de loi, ni à menacer leur existence », a précisé M. Préville.

La FHCQ s'attend à ce que toutes les formations politiques en lice lors de l'élection de cet automne reconnaissent l'apport essentiel des coopératives d'habitation depuis plus de 50 ans et s'engagent à mettre en place des politiques favorisant leur développement plutôt que de l'entraver.

« Je tiens à rappeler à tous les élus de l'Assemblée nationale que pour favoriser l'accès à un logement abordable l'une des solutions est de favoriser la croissance de notre secteur, l'un des remparts contre la spéculation. Notre secteur vise la cible de 20 % de logements communautaires et sociaux au Québec et invite le gouvernement à s'y engager également », conclut Patrick Préville.

Concernant le rapport de la Vérificatrice générale ayant inspiré le projet de loi 20, rappelons que les 2 722 ménages mentionnés comme dépassant les seuils de revenu ne vivent pas tous en coopérative d'habitation. Aucune ventilation de cette statistique n'a jamais été rendue publique à savoir s'ils vivaient en coop ou en OBNL d'habitation. La FHCQ demeure critique de ce rapport qu'elle juge mal avisé et ne tenant pas compte des particularités du modèle d'habitation coopérative. Vivre en coopérative dépasse la simple logique du revenu : les membres sont appelés à y consacrer de leur temps et à mettre leur expérience au service de leur communauté. Toute politique touchant les coopératives d'habitation doit tenir compte de cette réalité.

À propos de la FHCQ

Fondée en 1983, la Fédération de l'habitation coopérative du Québec (FHCQ) est le porte-parole national du mouvement de l'habitation coopérative. Plus importante fédération de son secteur au Québec, la FHCQ regroupe quelque 480 coops, soit plus de 13 500 ménages. La fédération représente, défend et sert près de la moitié des coopératives d'habitation du Québec. Son ambition est de transformer l'habitation au Québec.

SOURCE Fédération de l'habitation coopérative du Québec

Pour plus d'information: Jordan Craig Larouche, conseiller politique et vie associative, Fédération de l'habitation coopérative du Québec, 450 543-2697 | [email protected]