La Fête du voisinage : lancement des enregistrements des fêtes citoyennes et accueil de Vanessa Pilon comme porte-parole !

BROSSARD, QC, le 13 mars 2024 /CNW/ - La campagne de promotion et d'enregistrement des fêtes citoyennes de la 18e édition de la Fête du voisinage est officiellement lancée, avec une annonce spéciale : Vanessa Pilon endosse le rôle de porte-parole de l'événement!

Sous la coordination d'Espace MUNI, Ia Fête du voisinage, auparavant Fête des voisins, se tiendra le 1er juin prochain aux quatre coins du Québec. Il revient désormais aux citoyennes et citoyens de prendre le relais pour organiser des fêtes de quartier à leur image, que ce soit sous la forme de pique-niques, de jeux en plein air ou d'autres activités ludiques. Simple, conviviale et festive, ces fêtes peuvent s'adapter à tous les milieux! Elles visent à faciliter le rapprochement entre voisines et voisins d'une même rue, d'un immeuble d'habitations ou d'un quartier.

Vanessa Pilon, personnalité engagée et passionnée, a accueilli avec enthousiasme le rôle de porte-parole de la Fête du voisinage. Son dynamisme et l'importance qu'elle accorde à la création de liens au sein des communautés reflètent parfaitement les valeurs partagées avec cet événement.

Vanessa partage son message avec conviction : « Passons par-dessus notre timidité et nos craintes, remplaçons nos réflexes individualistes par des habitudes d'inclusion et de connexion avec les gens qui vivent près de chez nous. Je suis profondément convaincue que c'est en tissant des voisinages connectés, vibrants, accueillants et bienveillants, qu'on arrivera à façonner, collectivement, une société plus juste et durable. Et tout ça, ça peut commencer par une simple Fête du voisinage! Saisissons cette occasion toute simple d'affirmer que l'on fait partie d'une grande famille, bigarrée, diversifiée, mais où tout le monde a sa place ».



En soulignant l'importance de la Fête du voisinage, Doreen Assaad, présidente du conseil d'administration d'Espace MUNI et mairesse de Brossard, a déclaré : « Je suis profondément convaincue que le pouvoir de la proximité et du partage peut transformer nos vies et nos communautés. La Fête du voisinage représente une occasion unique de renforcer les liens au sein de notre voisinage de manière durable. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette belle initiative et j'incite chaleureusement toutes les municipalités du Québec ainsi que chaque citoyenne et citoyen, des quatre coins de la province, à y participer ».

Cette année apporte une autre nouvelle excitante : une collaboration fraîche et enrichissante avec Dépanneur Voisin. Ce nouveau partenaire se réjouit de soutenir la Fête du voisinage et de contribuer à son succès croissant.



Pour plus d'informations sur la Fête du voisinage et l'enregistrement des fêtes citoyennes, veuillez visiter le site internet d'Espace MUNI : espacemuni.org .

À propos de la Fête du voisinage

La Fête du voisinage, d'abord connue sous le nom de la Fête des voisins, est un événement annuel qui vise à encourager les citoyennes et les citoyens à travers le Québec à initier des activités festives ayant pour but de rassembler et rencontrer leurs voisines et leurs voisins. Au Québec depuis une quinzaine d'années, cet événement est maintenant déployé par Espace MUNI.



À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est un joueur incontournable pour les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyennes et citoyens un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable. Face aux enjeux sociaux et humains émergents, Espace MUNI vise à accroître le pouvoir d'agir collectif municipal ainsi qu'à mieux outiller et accompagner les milieux dans l'élaboration de politiques publiques inspirées par et pour les populations. De plus, Espace MUNI souhaite la mise en œuvre de projets innovants qui favorisent la mobilisation, la concertation, le mieux-vivre ensemble et la participation citoyenne comme solutions collectives.



À l'échelle provinciale, Espace MUNI assure la coordination de la campagne de participation et de promotion reliée à la Fête du voisinage auprès des citoyennes et des citoyens, des municipalités et des organismes communautaires.

