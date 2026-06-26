La fête du Canada, c'est en famille au Centre de la nature de Laval!

LAVAL, QC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Préparez-vous à vivre une journée mémorable ce 1er juillet au Centre de la nature de Laval! Pour célébrer la fête du Canada, nous vous invitons à une grande fête familiale, de 10 h à 17 h, conçue pour enchanter les visiteurs de tous âges. Venez partager un moment de bonheur et de convivialité avec la communauté lavalloise, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une journée d'activités pour toute la famille

Dès l'ouverture officielle du site à 10 h, une foule d'activités s'offrira à vous. En écho à la Coupe du monde 2026, dont le Canada est l'un des pays hôtes, le soccer sera à l'honneur avec des mini-matchs et des ateliers d'habiletés. Les visiteurs pourront également profiter de maquillage pour enfants, d'ateliers de bricolage créatif, de jeux gonflables, et plus encore. La présence des Forces armées canadiennes apportera une dimension patriotique supplémentaire à l'événement. À partir de 11 h, les camions de cuisine de rue raviront les papilles des petits et des grands.

Des moments marquants et symboliques

À 12 h 50, l'hymne national résonnera lors de la levée du drapeau canadien. Suivra, à 13 h, la cérémonie d'assermentation des nouveaux citoyens - un moment fort et émouvant soulignant l'inclusion et la diversité. Le traditionnel gâteau de la fête du Canada sera coupé à 14 h 45, puis partagé avec le public à partir de 15 h 30.

Une invitation à tous

Joignez-vous à cette grande fête citoyenne à Laval. Tous les détails de la programmation sont disponibles sur notre site web. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer!

www.feteducanadalaval.net

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Instagram : @feteducanadalaval

#CanadaLaval2026

Cet événement est rendu possible grâce au soutien généreux du gouvernement du Canada et de la Ville de Laval.

Météo : l'événement est programmé beau temps, mauvais temps. Seules des conditions météorologiques sévères nécessitant l'évacuation du site pourraient entraîner des ajustements.

À propos de Tandem Communication

Ancrée à Montréal, Tandem offre depuis 2002 des expériences de communication-marketing innovantes, alliant créativité, rigueur et excellence logistique.

SOURCE Tandem Communication Événementielle

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