La fermeture du musée Stewart est un signal d'alarme pour notre culture

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - En raison d'une chute draconienne de ses revenus, le Musée Stewart de l'Île Sainte-Hélène a annoncé aujourd'hui sa fermeture définitive. « C'est d'une immense tristesse pour le secteur muséal du Québec. Il faut absolument éviter que cette mauvaise nouvelle soit la première d'une longue série. La pandémie a eu des impacts sérieux sur notre culture au Québec et elle va laisser des cicatrices profondes. Les travailleuses et travailleurs de ces milieux en ont trop fait les frais », soutient Pascale St-Onge, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) qui représente le personnel d'une dizaine de musées au Québec.

Le Musée Stewart était fusionné au musée McCord depuis 2013. « Les employé-es du Musée McCord sont solidaires de leurs collègues qui perdent leur emploi aujourd'hui.

Depuis plusieurs mois, les travailleurs du secteur muséal sont inquiets pour l'avenir et cette annonce n'a rien pour nous rassurer », affirme Monica Mezza, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Musée McCord et médiatrice culturelle de profession.

Considérant la perte de revenus dans les musées et le fait que les donateurs actuels ne sont plus au rendez-vous, la FNCC a demandé, dans son mémoire sur les consultations prébudgétaires déposé en janvier dernier auprès du ministère des Finances du Québec, de prévoir des majorations ponctuelles d'un ensemble de programmes pour les musées. « Il faut soutenir ces institutions d'une grande valeur culturelle. Il n'est peut-être pas trop tard pour sauver certains musées et éviter de se retrouver avec d'immenses bâtiments patrimoniaux complètement vides », conclut la présidente de la FNCC qui ajoute toutefois qu'il faudra agir rapidement.

