ARLINGTON, Virginie, le 28 juill. 2023 /CNW/ -- Aujourd'hui, Venture Global LNG a publié la déclaration suivante après que la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a publié un énoncé final des incidences environnementales [Final Environmental Impact Statement (FEIS)] positif pour le troisième projet de Venture Global, CP2 LNG.

« Venture Global remercie la Commission ainsi que les autres agences coopérantes de la NEPA, dont le US Army Corps of Engineers, le département américain de l'Énergie, les garde-côtes, la PHMSA le National Marine Fisheries Service, pour leur travail acharné dans la conclusion d'un énoncé final des incidences environnementales pour le terminal CP2 LNG, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. Il s'agit d'un jalon réglementaire majeur pour le projet, et cela nous met sur la bonne voie pour un vote de la Commission et le début des travaux de construction plus tard cette année. CP2 continue de bénéficier d'une dynamique commerciale et financière solide, avec environ la moitié du projet déjà vendu. Cette installation d'exportation sera essentielle pour appuyer la sécurité énergétique à long terme et la réduction des émissions en Europe et en Asie pour de nombreuses années à venir. »

À ce jour, un total de 9,25 TMPA de la capacité nominale de traitement de brut de 20 millions de tonnes métriques par an (TMPA) de CP2 a été vendu en vertu d'accords de vente et d'achat d'une durée de 20 ans, et des discussions sont en cours pour la capacité restante. Plus de la moitié de la capacité sous contrat a été engagée auprès de clients allemands et japonais. Les clients de CP2 LNG comprennent ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, EnBW et SEFE.

