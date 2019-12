La Fédération québécoise des municipalités et Énergir concluent une nouvelle entente pour une gestion harmonieuse des infrastructures urbaines

MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et Énergir sont heureuses d'annoncer la conclusion d'une nouvelle entente pour faciliter la gestion des interventions liée à leurs réseaux d'infrastructures urbaines. S'échelonnant sur une période de huit ans, soit de 2019 à 2027, cette entente vient entre autres préciser les conditions d'intervention, d'installation et d'exploitation du réseau de distribution gazier d'Énergir sur le territoire des municipalités.

« Cette nouvelle entente est le résultat d'une importante collaboration entre les municipalités et Énergir. À titre de porte-parole des régions, la FQM est fière d'avoir contribué à la conclusion de ce partenariat qui aide les municipalités à bonifier la gestion de leurs interventions sur les infrastructures urbaines », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Saint-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Les municipalités membres de la FQM qui adhéreront à cette entente pourront notamment bénéficier d'un versement forfaitaire annuel bonifié équivalent à 2,5 % de la valeur totale des travaux d'implantation et d'amélioration du réseau gazier d'Énergir sur leur territoire. De plus, l'entente prévoit un partage équitable des coûts entourant la présence et la gestion des installations gazières d'Énergir.

Énergir offre également une garantie de performance de la chaussée d'une durée de quatre ans suivant la fin des travaux et limite, lorsque possible ses interventions dans les chaussées ayant fait l'objet d'une intervention majeure dans les cinq dernières années.

« Énergir se réjouit de la conclusion de cette entente qui favorise une meilleure planification dans la gestion des infrastructures urbaines pour les municipalités, affirme Éric Lachance, vice-président principal d'Énergir. En tant que partenaire de leur développement économique, Énergir est convaincue que cette entente contribuera à maintenir la qualité des relations avec les municipalités. »

L'entente est disponible ici.

Énergir en bref

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

