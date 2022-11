La Fédération nationale des communications et de la culture-CSN célèbre ses 50 ans

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) célèbre aujourd'hui le cinquantième anniversaire de sa fondation. Ce sont 50 années de présence syndicale dans le secteur des médias, des communications et de la culture qui ont largement contribué à la défense des personnes qui y travaillent et à la reconnaissance du caractère essentiel de leur profession au sein de la société québécoise.

« Depuis 50 ans, la FNCC-CSN s'est portée à l'avant-garde non seulement des conditions de pratique professionnelle de celles et de ceux qui y œuvrent, mais tout autant des luttes pour l'établissement d'une société démocratique où l'accès à l'information et à la culture s'avère crucial », de déclarer Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« La FNCC-CSN existe depuis aussi longtemps grâce à la détermination de nombreux syndicats qui ont su traverser les différentes vagues qui se sont abattues sur leur secteur, a tenu à rappeler la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. D'abord pour la reconnaissance de l'indépendance professionnelle du métier de journaliste, pour le rôle des médias d'information au sein de notre démocratie et pour le respect de conditions de travail décentes pour l'ensemble des personnes qui y gagnent leur vie. »

Quand le gouvernement confisquait les bandes…

C'est à l'initiative de journalistes membres de syndicats CSN que la Fédération nationale des communications, selon son appellation d'origine, fut constituée le 18 novembre 1972, en plein congrès du Parti libéral du Québec. Les fondateurs voulaient ainsi donner une voix aux journalistes syndiqués afin de faire respecter leurs droits de pratique et leurs clauses professionnelles après la confiscation de rubans magnétiques et magnétoscopiques par des organisateurs du parti, alors dirigé par Robert Bourassa, et par son directeur de l'information. La toute nouvelle fédération y avait vu un « geste symptomatique de la volonté du parti au pouvoir de créer un climat d'oppression pour empêcher une discussion saine sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleuses et travailleurs et l'ensemble de la population. »

Provenant du syndicat de Télé-Québec, Annick Charette estime que cette présence syndicale s'avère tout aussi pertinente aujourd'hui. « Encore récemment, rappelle-t-elle, les syndicats du Soleil, du Droit, du Nouvelliste, de la Tribune, du Quotidien et de la Voix de l'Est sont parvenus à sauver de la faillite ces six quotidiens appartenant au groupe Capitales Médias en fondant la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i). Un sauvetage qui s'est avéré d'une importance capitale pour l'accès à l'information au Québec. »

Cette victoire syndicale faisait suite à l'obtention par la fédération, en pleine crise de la presse écrite, du crédit d'impôt sur la masse salariale des salles d'information, tant au fédéral qu'au provincial. Encore aujourd'hui, la FNCC-CSN multiplie les interventions parlementaires pour enjoindre le gouvernement fédéral à baliser et à taxer ces géants du numérique ayant mis en péril les conditions de production et de diffusion de l'information et de la culture au Québec et au Canada.

Du côté de Québec, la FNCC-CSN a également démontré toute sa pertinence en participant activement aux consultations ayant mené à la réforme de la Loi sur le statut de l'artiste en amenant le gouvernement à enfin reconnaître les droits constitutionnels en matière de travail que sont les droits d'association et de négocier collectivement dans le secteur des arts, de la culture et de la littérature. La fédération est actuellement à l'œuvre pour pousser Québec à adopter le même type de législation pour les journalistes indépendants et les pigistes du secteur des médias.

Après avoir documenté, dans une étude menée avec le Service aux collectivités de l'UQAM en mai dernier, les effets désastreux de l'intimidation et du cyberharcèlement dont sont victimes les travailleuses et les travailleurs de l'information, la FNCC-CSN a lancé, cet automne, un vaste chantier de recherche portant sur le harcèlement sexuel dans le secteur de la culture et des communications.

Par le biais d'une équipe de salarié-es et de l'ensemble des services confédéraux de la CSN, la fédération dessert de nombreux syndicats au Québec et au Nouveau-Brunswick en matière de négociation collective et de droits du travail. Elle représente les employé-es de plusieurs musées, tant à Montréal qu'en région, ainsi que les salarié-es de Radio-Canada, de La Presse, du Journal de Montréal, du réseau Cogeco et de plusieurs entreprises de communications privées.

La FNCC-CSN regroupe 6 000 membres issus de 80 syndicats et œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des 8 fédérations de la CSN qui réunit plus de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

