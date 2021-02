Diversification de l'économie de l'Ouest Canada accordera 15 millions de dollars à la Fédération Métisse du Manitoba (FMM) pour aider à combler les écarts socioéconomiques, promouvoir le développement économique des Métis et créer des emplois pour les Métis du Manitoba.

L'approche de nation à nation et de gouvernement à gouvernement constitue une étape importante pour améliorer les possibilités, les résultats et le bien-être des Métis du Manitoba. Ce partenariat contribuera à accroître la participation des Métis au développement économique et à soutenir le développement communautaire de la main-d'œuvre et des entreprises métisses.

« Au nom de la Fédération Métisse du Manitoba, je tiens à remercier le gouvernement du Canada d'avoir fait cet investissement tant nécessaire dans la communauté métisse du Manitoba. Il nous donne l'occasion d'accroître la portée de nos investissements dans l'économie, d'augmenter le nombre de Métis sur le marché du travail et de faire en sorte que la FMM et ses entreprises soient prêtes pour la reconstruction et l'amélioration de notre économie après la pandémie. Traditionnellement, le peuple métis a fait preuve d'un fort esprit d'entreprise - rien ne le montre mieux que la création du Manitoba. Notre peuple a été le moteur économique de l'Ouest pendant des siècles. Cet engagement s'appuie sur l'empreinte économique des Métis qui continue de croître dans notre pays, au profit de tous les Canadiens. »

- David Chartrand LL.D. (h. c.), O.M., président, Fédération Métisse du Manitoba

« Ce partenariat avec la Fédération Métisse du Manitoba est une étape importante sur le chemin commun de la réconciliation et vers une véritable relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement. Cette importante initiative permettra de promouvoir le développement économique, de réduire les inégalités socioéconomiques et de créer des emplois pour les membres de la Nation métisse du Manitoba. Nous continuerons à collaborer avec tous les partenaires pour apporter un soutien et rebâtir en mieux au moment où nous tournons notre regard vers l'après-pandémie. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Notre relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement avec la Fédération Métisse du Manitoba est un bon exemple de la volonté du gouvernement de faire progresser la réconciliation. Nous sommes heureux de collaborer avec la Fédération Métisse du Manitoba et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail ensemble pour renforcer le développement économique des Métis au Manitoba. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Par l'intermédiaire de la Fédération Métisse du Manitoba, le financement annoncé aujourd'hui contribuera à la création d'emplois, à la formation professionnelle et au soutien au développement des entreprises. Ces investissements aideront à soutenir la reprise économique après la COVID-19 et mèneront à un avenir meilleur et plus prospère pour les Métis et leurs entreprises au Manitoba. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Fédération Métisse du Manitoba mènera des activités économiques favorisant l'entrepreneuriat et la croissance des entreprises ainsi que le développement économique.

Le projet permettra d'accroître la participation des Métis aux activités de développement économique, dont la construction écologique.

Le projet sera administré par la Fédération Métisse du Manitoba .

. Le projet s'harmonise avec l'objectif visant à « améliorer les conditions socioéconomiques des Métis et leur accès aux programmes et services socioéconomiques qui répondent à leurs besoins », énoncé dans l'Accord Canada-Nation métisse (avril 2017), dont la Fédération Métisse du Manitoba est signataire.

