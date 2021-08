MONTRÉAL, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) est heureuse d'annoncer son partenariat avec LIFT session afin d'optimiser son offre de services de santé virtuels ainsi que la formation professionnelle continue de ses membres accrédités.

Considérant la tendance vers le télétravail à temps plein ou le modèle hybride que de nombreuses entreprises adoptent suite à la pandémie COVID-19, les professionnels de la santé expert de l'activité physique doivent s'adapter aux besoins de leur clientèle. Ce partenariat permettra aux kinésiologues membres de la FKQ de s'épanouir dans un environnement numérique comprenant des activités de formation continue et des outils performants spécialement conçus pour l'industrie.

Doté de nombreuses fonctionnalités, notamment la création de programmes d'exercices entièrement personnalisables, de l'équipement numérique et l'évaluation numérique, la plateforme LIFT permet aux kinésiologues membres de la FKQ d'être des leaders en consultations virtuelles dans les domaines de la réadaptation, la performance et le mieux-être. De la formation continue pour ces professionnels, membres de la FKQ est également offerte par l'entremise de la plateforme LIFT.

« S'assurer que nos membres aient les compétences et les outils nécessaires pour avoir un impact positif sur la vie de leurs clients a toujours été une priorité pour la Fédération des kinésiologues du Québec » a déclaré Valérie Lucia, directrice générale de la FKQ. « En partenariat avec LIFT, nos membres ont accès à des outils d'entraînement virtuel performants du secteur, leur permettant d'offrir des services de première classe à leur clientèle. Avec LIFT, nous sommes confiants que les kinésiologues au Québec ont plus d'outils pour réussir dans un monde post-pandémie »

« S'il y a un point positif suite à la pandémie, c'est le fait qu'il est possible de recréer l'expérience de l'entraînement en présentiel de façon virtuelle, et de manière plus pratique, efficace et accessible » a affirmé Mike Tan, VP Développement des affaires chez LIFT session. « Sous les conseils des membres de la FKQ, l'offre des services à distance, à l'aide de la plateforme LIFT, aura un impact positif sur la santé et le mieux-être de la population »

À PROPOS DE LA FKQ

La Fédération des kinésiologues du Québec est un organisme sans but lucratif, regroupant plus de 1700 membres, dont plus de 1100 kinésiologues accrédités. Le kinésiologue est le professionnel de la santé expert du mouvement humain, qui utilise l'activité physique et motrice à des fins de prévention, de traitement et de performance.

À PROPOS DE LIFT SESSION

LIFT session est une plateforme d'entraînement numérique qui aide les fournisseurs de santé et de mieux-être ainsi que des entreprises à offrir à leurs clients une expérience de conditionnement physique et de bien-être virtuelle. Ayant une programmation variée, incluant l'entraînement privé ou semi-privé, des cours de groupes virtuels et la diffusion de cours en direct, LIFT session permet aux partenaires d'augmenter l'accessibilité et l'efficacité des services offerts. Par l'entremise de fournisseurs de santé et de mieux être ainsi que des entreprises, des millions de clients à travers le monde bénéficient quotidiennement de la plateforme LIFT.

Pour plus d'information, visitez liftsession.com

