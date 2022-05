La Fédération des dentistes spécialistes du Québec recommande fortement le port du masque

MONTRÉAL, le 14 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des dentistes spécialistes du Québec (FDSQ) recommande fortement de porter le masque lors d'une visite chez leurs dentistes spécialistes. « Les cabinets de dentistes spécialistes offrent des services essentiels à la population et il est du devoir de tous nos membres d'assurer un environnement sécuritaire, et ce, autant pour les employés que les patients », rappelle Dr Philippe Martineau, président de la FDSQ. Ainsi, tous les patients se sentiront protégés dans les cliniques, ce qui favorisera l'accès aux soins dentaires pour tous.

Les cliniques dentaires sont des milieux de soins et rien n'est plus important pour les dentistes spécialistes que la santé et la sécurité de leurs patients et de leur équipe. C'est pour cette raison que les membres de la FDSQ insistent vivement pour que toute personne présente dans nos cliniques se prémunisse non seulement du masque, mais applique également toutes les autres mesures de sécurité essentielles pour limiter la propagation de la COVID-19 telles que le lavage des mains, la distanciation physique, etc.

La Fédération des dentistes spécialistes du Québec

Fondée en 1972, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec regroupe 447 dentistes détenant un certificat de spécialiste dans l'une des neuf spécialités en médecine dentaire reconnues au Québec. Cette reconnaissance de spécialité s'obtient au terme d'une formation spécialisée allant de 2 à 6 ans d'études supplémentaires après le doctorat en médecine dentaire. Aucune référence n'est requise pour consulter un dentiste spécialiste.

Les neuf spécialistes sont les suivantes : la prosthodontie, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'endodontie, la parodontie, l'orthodontie, la pathologie buccale et maxillo-faciale, la dentisterie pédiatrique, la médecine buccale et la radiographie buccale et maxillo-faciale.

