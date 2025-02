La FDSQ demande un programme de soutien pour les patients nécessitant une reconstruction bucco-faciale

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des dentistes spécialistes du Québec (FDSQ) a pris acte de la situation bouleversante rapportée dans les médias, qui illustre une réalité vécue par trop de patients au Québec. Malheureusement, ces histoires ne sont pas des cas isolés : de nombreuses personnes, victimes de maladies graves ou de traumatismes, se retrouvent sans soutien pour accéder aux soins spécialisés nécessaires à leur reconstruction bucco-faciale.

« Il est inacceptable que des patients, après avoir traversé des épreuves médicales majeures, soient contraints d'assumer seuls des coûts aussi élevés pour retrouver une qualité de vie. Pouvoir s'alimenter correctement et retrouver une fonction buccale normale ne devrait pas être un privilège », souligne Dr Jean Poirier, président de la FDSQ.

C'est pourquoi la FDSQ demande au gouvernement du Québec de mettre en place un programme dédié à la reconstruction du visage des patients ayant subi des dommages physiques majeurs. Ce programme permettrait de couvrir les soins essentiels à la restauration bucco-faciale, incluant la reconstruction osseuse, la réhabilitation des structures dentaires et l'accès aux traitements spécialisés nécessaires pour assurer une fonction optimale et une meilleure qualité de vie.

Fondée en 1972, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec regroupe 447 dentistes détenant un certificat de spécialiste dans l'une des neuf spécialités en médecine dentaire reconnues au Québec. Cette reconnaissance de spécialité s'obtient au terme d'une formation spécialisée allant de 2 à 6 ans d'études supplémentaires après le doctorat en médecine dentaire. Aucune référence n'est requise pour consulter un dentiste spécialiste.

Les neuf spécialistes sont les suivantes : la prosthodontie, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, l'endodontie, la parodontie, l'orthodontie, la pathologie buccale et maxillo-faciale, la dentisterie pédiatrique, la médecine buccale et la radiographie buccale et maxillo-faciale.

