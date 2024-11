La Fédération de la Santé du Québec, une force pour l'Est-du-Québec!

GASPÉ, QC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la tenue du conseil fédéral, à Gaspé, de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ), Isabelle Dumaine, sa présidente, a présenté un état des lieux en santé.

Qualité des soins en région

Le rapport présenté par le Collège des médecins ces dernières semaines brossait un portrait préoccupant des soins de santé. Ses conclusions ne sont cependant pas surprenantes et font écho aux enjeux soulevés depuis plusieurs années par la FSQ-CSQ, notamment pour les soins en région. « L'accès à des soins de qualité est primordial si on veut assurer la vitalité des communautés. C'est une préoccupation professionnelle non seulement pour nos membres, mais également comme citoyennes et citoyens. L'enjeu est double pour la rétention et l'attractivité régionales », a commenté la présidente de la FSQ-CSQ.

Signature des conventions

À la suite de l'approbation de l'entente collective par les membres de la FSQ-CSQ au printemps dernier, les textes finaux ont été signés par les parties le 25 octobre dernier et les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 3 novembre. Isabelle Dumaine ajoute : « Il s'agit d'une étape importante qui ne signifie pas pour autant que tout soit réglé en santé. On est allés chercher des gains significatifs à la satisfaction de nos membres et on peut se permettre de s'en féliciter. Par contre, je veux envoyer un message clair à l'employeur : notre mobilisation pour garantir la qualité des soins et des conditions de travail acceptables demeure entière. »

Réforme Dubé, où s'en va-t-on?

À quelques semaines de la fusion des établissements en santé prévue le 1er décembre, la FSQ-CSQ constate que la réforme suscite encore bien des questions dans les milieux. « La date butoir arrive à grands pas et on est inquiets de la façon dont la réforme va s'opérer sur le terrain. D'autant plus qu'à un moment aussi charnière, le gouvernement s'emploie présentement à des suppressions de postes déguisées dans les réseaux publics. Ça touche non seulement nos collègues en éducation, mais on voit que ça a commencé dans les établissements de santé », a conclu la présidente.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 600 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

SOURCE Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]