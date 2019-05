La Fédération canadienne des musiciens annonce une percée majeure pour les musiciens qui voyagent

Les modifications apportées au Règlement sur la protection des passagers aériens comprennent l'obligation d'accepter les instruments de musique.

TORONTO, le 29 mai 2019 /CNW/ - La Fédération canadienne des musiciens annonce que ses efforts en vue de susciter les changements nécessaires à la politique du Canada en matière de transport aérien à l'égard du transport d'instruments de musique par les transporteurs aériens canadiens ont été couronnés de succès. À compter du 15 juillet 2019, le Règlement sur la protection des passagers aériens compris dans la Loi sur les transports au Canada comprendra un libellé qui veillera à ce que tous les transporteurs aériens acceptent les instruments de musique, sauf s'ils entraînent des problèmes de sécurité ou de sûreté. Ces modifications comprendront des conditions claires et prévisibles à l'égard des instruments de musique, de même que l'obligation d'accepter le transport d'un instrument. Les entreprises de transport aérien seront tenues d'offrir une solution de rechange aux musiciens qui voyagent avec leur instrument dans le cas où un changement d'appareil ferait en sorte que leur instrument ne puisse pas être transporté dans l'autre appareil en raison de sa taille ou de son poids.

« Au fil des ans, les outils de travail très coûteux et souvent irremplaçables de beaucoup trop de musiciens professionnels ont été brisés ou détruits au cours de voyages aériens », a expliqué Alan Willaert, vice-président canadien de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada et tous les transporteurs aériens canadiens depuis 2014 en vue de régler ce problème et nous sommes ravis de constater que ces exigences se sont concrétisées dans le règlement. Nous remercions l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, qui nous a accordé son soutien depuis le tout début, ainsi que les responsables de Transport Canada, qui ont travaillé sans relâche avec nous, et l'Office des transports du Canada ».

La FCM publiera un Guide du transport aérien canadien au cours des prochaines semaines afin d'aider encore davantage les musiciens qui voyagent par avion avec leur instrument. Chaque entreprise de transport aérien publiera également des lignes directrices claires dans le cadre de ses tarifs. En vertu de la modification liée à l'obligation de transporter les instruments de musique, tous les transporteurs aériens commerciaux doivent accepter de transporter des instruments de musique en tant que bagage enregistré ou de bagage à main, à moins que cela contrevienne aux modalités des tarifs du transporteur aérien relativement au poids ou à la taille du bagage ou pour des raisons de sûreté ou de sécurité. La Fédération canadienne des musiciens est impatiente de collaborer avec Transport Canada et les transporteurs aériens en vue de contribuer à faire en sorte que ces changements positifs soient apportés de façon aussi harmonieuse que possible.

La Fédération canadienne des musiciens (FCM) est le bureau national canadien de la Fédération américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (FAM). Elle est dotée de 200 bureaux locaux à l'échelle de l'Amérique du Nord et représente 80 000 musiciens professionnels, dont 17 000 vivent et travaillent au Canada. Fière de célébrer 40 années de service remarquable, la FCM est particulièrement bien placée pour régler les problèmes qui surviennent au Canada et pour offrir des ressources essentielles aux musiciens canadiens, à n'importe quelle étape de leur carrière.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cfmusicians.org ou encore nous suivre @CFM sur Twitter׀ Facebook | Instagram

#Makespace4mycase #haveinstrumentwilltravel

https://otc-cta.gc.ca/fra/reglement-sur-protection-des-passagers-aeriens

