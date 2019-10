La FCSQ salue l'engagement du personnel des directions d'établissements scolaires

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine des directions d'établissements scolaires, se déroulant du 21 au 25 octobre 2019 sur le thème « Directions d'établissement : engagées pour la réussite », la Fédération des commissions scolaires du Québec invite l'ensemble des acteurs du réseau public d'éducation à souligner le travail et l'engagement du personnel de direction.

« Les directrices et les directeurs d'écoles et de centres sont des personnes dévouées à la persévérance et à la réussite scolaires. Ils jouent un rôle primordial dans la gestion de l'équipe-école pour répondre aux besoins spécifiques de leurs élèves. Les élu.e.s scolaires sont présents pour collaborer et appuyer leur travail pour la réussite de toutes et tous », a déclaré Alain Fortier, président de la FCSQ.

« Merci à toutes les personnes occupant le poste de directeur ou de directeur adjoint. Le rôle de leader pédagogique exercé par les directions d'écoles et de centres doit être reconnu cette semaine à sa juste valeur », a-t-il ajouté.

