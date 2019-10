La FCSQ invite à célébrer l'école publique!

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) profite de la Semaine pour l'école publique, se déroulant du 5 au 12 octobre 2019 sur le thème Notre école publique, on l'aime!, pour inviter l'ensemble de la population à célébrer le réseau public d'éducation du Québec.

« Profitons de cette semaine pour valoriser et promouvoir une école publique accessible, équitable et porteuse de rêves pour tous les élèves. Grâce au travail de toutes et de tous, notre école publique soutient les élèves, jeunes et adultes, afin de bâtir un meilleur avenir pour notre société. Toutes les citoyennes et tous les citoyens ont une place dans notre réseau public; une école vivante et dynamique est au bénéfice de tous », a déclaré Alain Fortier, président de la FCSQ.

Alors que se profile un brassage inutile de structures par le projet de loi no 40, la FCSQ appelle l'ensemble des acteurs du monde l'école publique à se serrer les coudes afin de défendre et de promouvoir la participation citoyenne et démocratique dans notre réseau. « Les priorités sont différentes de celles de la réforme Roberge. Concentrons nos efforts sur la persévérance et la réussite scolaires, la valorisation de notre personnel, les infrastructures, l'accessibilité et l'équité dans notre école publique », a ajouté M. Fortier.

« Je salue l'ensemble des artisans de l'école publique. Je nous souhaite une belle Semaine de l'école publique 2019! », a -t-il conclu.

À propos

La FCSQ regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

