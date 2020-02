La FCSQ dit merci aux enseignantes et aux enseignants!

QUÉBEC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) tient à saluer le travail et l'engagement du personnel enseignant du Québec, dans le cadre de la 26e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants, se déroulant du 2 au 8 février 2020.

« Dans les établissements scolaires et les centres de formation, le personnel enseignant se dévoue tous les jours pour la réussite des élèves. Au préscolaire, au primaire, au secondaire, à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle, nos experts de l'enseignement sont créatifs et déterminés à soutenir tous les élèves, jeunes et adultes, pour favoriser leurs apprentissages et leurs avancées dans le parcours scolaire. L'ensemble des commissions scolaires est sensible aux enjeux de pénurie et de valorisation de notre personnel enseignant, nous travaillons fort quotidiennement afin de relever ces défis. Prenons le temps cette semaine de dire merci aux enseignantes et aux enseignants, au nom des élèves et de toute la société », a affirmé M. Alain Fortier, président de la FCSQ.

La Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule cette année sur le thème 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci!

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

