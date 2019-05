La FCSQ décerne la Médaille d'or de l'Ordre du mérite à la cinéaste Manon Barbeau

QUÉBEC, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) est fière d'honorer l'immense contribution à la société québécoise de la réalisatrice, scénariste et cinéaste, Mme Manon Barbeau.

M. Alain Fortier, président de la FCSQ, a décerné la Médaille d'or de l'Ordre du mérite à Mme Barbeau pour souligner son implication sociale, sa sensibilité et son travail de création auprès des jeunes. La remise de cette distinction, qui reconnaît la contribution d'une personne ou d'une organisation par son influence et son engagement social et communautaire, a été faite lors du gala des Prix d'excellence de la FCSQ 2018-2019, sur le thème L'école publique riche de sa diversité.

« L'œuvre de Manon Barbeau impressionne et inspire. Toute sa carrière, elle a donné la parole, notamment aux exclus et aux marginalisés. Notre gala vise à mettre en lumière des initiatives des commissions scolaires pour encourager l'épanouissement de chaque élève, favoriser l'intégration et l'inclusion, offrir un milieu sain, combattre les préjugés. Il était tout indiqué pour nous de décerner à cette occasion la Médaille d'or à Mme Barbeau, pour son engagement, son humanisme et sa sensibilité. Grâce à son projet phare, le Wapikoni mobile, une génération de jeunes autochtones a eu les moyens de devenir des ambassadeurs de leur culture et leur savoir. Elle a permis à toute la société de mieux connaître l'héritage et la place des Premières Nations. », a souligné le président de la FCSQ, M. Alain Fortier.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

