TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé des investissements totalisant plus de 900 000 $ pour la réalisation de six études de faisabilité dans le cadre de l'initiative Rénovation de bâtiments de loisirs du Fonds municipal vert. Ces investissements aideront des villes ontariennes à déterminer la façon optimale de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre de leurs bâtiments municipaux.

La Ville de Sault Ste. Marie recevra 200 000 $ pour examiner la possibilité de procéder à une amélioration écoénergétique profonde de six de ses bâtiments : le centre communautaire John Rhodes, la station de traitement des eaux usées de l'est de la ville, le centre Essar, le centre des travaux publics, la caserne de pompiers no 4 et l'installation abritant les bureaux et le garage de son réseau de transport en commun.

La Ville de Caledon recevra 200 000 $ pour déterminer des façons de réduire la consommation d'énergie et les émissions de huit de ses bâtiments, dont une installation de recyclage, deux centres communautaires, deux casernes de pompiers et l'hôtel de ville. L'étude explorera pour les bâtiments en question des possibilités de renouvellement à faible émission de carbone, telles que le remplacement de l'équipement, le changement de combustible, la modernisation de l'éclairage et l'utilisation d'énergie renouvelable.

La Ville de Barrie recevra 200 000 $ pour examiner des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour huit installations municipales, qui représentent 60 % des émissions liées aux bâtiments de la ville. L'étude prendra en compte les aspects uniques de chaque bâtiment, le potentiel d'utilisation de l'énergie renouvelable, la possibilité de remplacer des équipements et la planification des immobilisations afin de déterminer les méthodes de réduction optimales.

La Ville de Carleton Place recevra 126 400 $ pour étudier la faisabilité de travaux permettant de rendre carboneutres six bâtiments municipaux, soient les centres communautaires, l'hôtel de ville et les bâtiments des services d'urgence.

La Ville d'Orillia recevra 98 360 $ pour examiner la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre de cinq de ses bâtiments, dont le centre municipal, la bibliothèque publique, la caserne de pompiers no 2 et le centre de traitement des eaux usées. L'étude portera sur des technologies innovantes nouvelles pour la ville, telles que les thermopompes géothermiques et la récupération de la chaleur de l'équipement de fabrication de la glace.

La Ville d'Essex recevra 84 070 $ pour étudier la possibilité de rendre carboneutres le complexe récréatif d'Essex, le complexe sportif d'Essex Centre et l'aréna de Harrow en mettant en place des mesures telles que l'installation de thermopompes géothermiques, la conversion du chauffage au gaz naturel restant en chauffage électrique et l'ajout d'un système de récupération de la chaleur à l'équipement de réfrigération de chacune de ces installations.

L'initiative de Rénovation de bâtiments de loisirs fait partie d'un investissement fédéral de 950 millions de dollars dans le Fonds municipal vert (FMV) destiné à renforcer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions au Canada.

Le FMV, qui est administré par la FCM et financé par une dotation du gouvernement du Canada, aide ses partenaires municipaux à adopter plus rapidement des pratiques durables en leur donnant les outils dont ils ont besoin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et bâtir des collectivités durables et prospères. En prenant des mesures d'adaptation aux changements climatiques, nous pouvons renforcer la résilience du pays et soutenir les économies locales pour les générations à venir.

« Le parc immobilier est à l'origine de 18 % des émissions de GES du Canada. Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants tout en investissant dans des infrastructures propres nous aidera énormément à atteindre nos objectifs climatiques. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider des municipalités partout en Ontario à repérer et à exploiter des occasions de réduire les émissions, d'accroître l'efficacité énergétique et d'adopter des pratiques durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous édifions des collectivités saines et durables. L'actuelle transition du Canada vers une économie carboneutre exige des solutions novatrices en matière de logement qui stimulent la création d'emplois et la résilience au climat et qui rendent la vie plus abordable en réduisant les factures d'énergie. Des projets et des initiatives comme le logement abordable durable du Fonds Municipal Vert appuient ces objectifs. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Qu'elles soient grandes ou petites, les collectivités sont au cœur de l'action climatique. Le secteur du bâtiment est la troisième source d'émissions en importance au Canada. Il est donc extrêmement important que les municipalités de l'Ontario et de tout le pays trouvent des solutions vertes pour améliorer le bilan de ce secteur. Ensemble, nous pouvons améliorer les infrastructures communautaires, accélérer l'atteindre de la carboneutralité de façon accélérée et réaliser les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. »

Scott Pearce, président intérimaire de la FCM

