OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - La suspension temporaire de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel annoncée aujourd'hui par le gouvernement fédéral offrira un répit nécessaire aux PME, déjà confrontées à des coûts élevés. Il est rassurant de voir que le gouvernement et l'opposition officielle appuient l'adoption de mesures concernant cet enjeu crucial.

Depuis 2 mois, les propriétaires de PME font face à de fortes pressions liées aux coûts de l'énergie ainsi qu'à une incertitude persistante. Près des deux tiers des propriétaires de PME disent absorber la hausse des coûts de l'énergie et des carburants, alors qu'environ le tiers dit avoir augmenté les prix facturés aux consommateurs.

Le gouvernement fédéral devrait maintenant supprimer de façon permanente la TPS sur les taxes sur l'essence et le diesel. De plus, les gouvernements provinciaux devraient suivre l'exemple et suspendre leurs taxes d'accise et de vente sur les carburants.

- Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, FCEI

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SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

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