La FCCQ souligne l'élection de Claude Breton à la tête de son C.A. et l'arrivée de deux nouveaux membres à son bureau de direction!

MONTRÉAL, le 17 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a le plaisir d'annoncer la composition de son nouveau bureau de direction pour l'exercice 2021-2022. Claude Breton, Vice-président, Communications et Responsabilité sociale d'entreprise à la Banque Nationale, se voit confier la présidence du conseil d'administration. Johanne Hinse, Vice-Présidente, Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion, devient quant à elle première vice-présidente.

Lors de leur assemblée générale annuelle, les membres de la FCCQ ont procédé à l'élection de la présidence ainsi qu'à de nouvelles nominations au bureau de direction. La FCCQ a donc le plaisir d'accueillir cette année Mme Lucie Charland, Directrice générale adjointe chez Croisières AML. Mme Déborah Cherenfant, Directrice régionale, Femmes entrepreneures Québec et Atlantique chez Banque TD et aussi Présidente et porte-parole sortante de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, rejoindra quant à elle le bureau de direction à partir de janvier 2022.

« La prochaine année s'annonce encore une fois pleine de défis pour les entreprises du Québec. Le leadership dont font preuve ces nouveaux membres et leur implication au sein de la communauté d'affaires apporteront encore plus de crédibilité et d'expertise au Bureau de direction, déjà composé de précieux collaborateurs ayant à cœur une économie québécoise saine et durable. Je suis fier de souligner que notre bureau de direction est composé à 50% de femmes, ce qui rejoint les valeurs de diversité et d'égalité que prône la FCCQ. J'en profite également pour saluer la contribution exceptionnelle de notre présidente sortante, Mme Stéphanie Trudeau, qui poursuivra son implication avec la FCCQ », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Composition du bureau de direction 2021-2022 de la FCCQ

M. Claude Breton Vice-président, Communications et Responsabilité

sociale d'entreprise, Banque Nationale Président du CA Mme Stéphanie Trudeau Vice-présidente exécutive, Québec, Énergir Présidente sortante du CA Mme Johanne Hinse, BAA, ASC Vice-Présidente Programmation et Relations avec les

communautés, Cogeco Connexion Première Vice-présidente M. Alain Leprohon Premier vice-président Finances, Trésorerie et

Administration et chef de la direction financière, Mouvement Desjardins Secrétaire-trésorier Mme Louise Martel Associée, Conseil management, Raymond Chabot

Grant Thornton Vice-présidente M. Marcel Curodeau Président, MEDIAL, Services-Conseils-SST Vice-président M. Robert Dumas, FSA, FICA

Président et Chef de la direction, Sun Life, Québec Vice-président Mme Mirabel Paquette Vice-présidente principale, Communication d'entreprise,

Cabinet de relations publiques NATIONAL Membre M. Bernard Labelle Vice-président exécutif, Chef de la direction des

ressources humaines, CGI Membre Mme Julie Cusson Vice-présidente affaires publiques et corporatives,

Boralex Membre Mme Emmanuelle Toussaint, Adm. A Vice-Présidente, Affaires juridiques, réglementaires et

publiques & Communications externes chez Nova Bus

et Prevost du Groupe Volvo Membre Mme Lucie Charland Directrice générale adjointe, Croisières AML Membre Mme Déborah Chèrenfant (à compter de janvier 2022), Directrice régionale, Femmes entrepreneures Québec et

Atlantique, Banque TD, Présidente et porte-parole sortante, JCCM Membre réseau M. Claude Gagnon Président, BMO Groupe financier, Québec, BMO

Banque de Montréal Gouverneur M. Charles Milliard Fédération des chambres de commerce du Québec Président-directeur général

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Vice-Président, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire: 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca