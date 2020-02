La FCCQ salue les performances financières de la CDPQ

MONTRÉAL, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte où l'on voit poindre la possibilité d'un ralentissement économique mondial, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souligne la saine gestion, par la Caisse de dépôt et de placements du Québec (CDPQ), des épargnes des déposants québécois, avec un rendement moyen de 10,4 % annoncé plus tôt aujourd'hui. La Caisse a communiqué, par la même occasion, les résultats positifs du Fonds de la santé et de la sécurité du travail, dont le rendement a atteint 10,2 % avant les charges d'exploitation.

« Le travail rigoureux accompli par l'équipe de la Caisse, et plus particulièrement par son président-directeur général sortant, Michael Sabia, permet de dégager les marges de manœuvres nécessaires pour que la CDPQ puisse jouer activement son rôle, soit de contribuer à la croissance de notre économie et faire fructifier les avoirs des Québécois », souligne Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

L'arrivée du nouveau président-directeur général, Charles Émond, survient alors que se poursuit la croissance du rendement annualisé des investissements, respectivement de 8,1 % sur cinq ans et de 9,2 % sur 10 ans. « Les actifs nets de la Caisse continuent de croître, passant de 309,5 G$ en 2018 à 340,1 G$ au 31 décembre 2019. Il est essentiel de continuer à assurer la stabilité et la solidité des revenus, permettant à la Caisse de poursuivre sa double mission », conclut Charles Milliard.

