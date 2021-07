La FCCQ salue la nomination de Mary Simon en tant que gouverneure générale du Canada

MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) félicite Mary Simon qui deviendra la première gouverneure générale autochtone du Canada et lui offre son entière collaboration afin de favoriser le resseremment des relations des communautés d'affaires du Québec avec les Autochtones.

Au cours de sa carrière aussi distinguée que diversifiée, Mary Simon a notamment été ambassadrice aux Affaires circumpolaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, ambassadrice du Canada au Danemark ainsi que membre du Comité consultatif public mixte de la Commission de coopération environnementale de l'ALENA.

« L'engagement de Mary Simon pour le développement des communautés autochtones du Québec et du Canada, particulièrement des Inuits, ainsi que son expérience sur la scène internationale, notamment en lien avec l'Accord de libre-échange nord-américain, seront des atouts précieux pour rapprocher le milieu des affaires et les Autochtones. Le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre et les communautés autochtones ont une démographie dynamique et une jeunesse nombreuse qui a envie de se réaliser personnellement et professionnellement. Il y a là une occasion à saisir et nous sommes confiants que Mary Simon pourra jouer un rôle-clé en ce sens », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Le 22 juin dernier, BMO Groupe financier et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ont présenté le fruit d'une réflexion sur les relations économiques entre Québécois et Autochtones dans un document intitulé : Bâtir un capital de confiance. Ce rapport vise à conscientiser et à sensibiliser les communautés d'affaires du Québec sur la valeur économique et sociale d'un resserrement des relations avec les Autochtones. Dans le cadre de cette initiative, BMO et la FCCQ font appel à la collaboration des gouvernements pour la mise en œuvre de ses recommandations.

