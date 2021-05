La FCCQ réitère son appui à la réalisation de Laurentia, le terminal de conteneurs en eau profonde du Port de Québec

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accroître davantage la compétitivité et la performance économique de la Capitale-Nationale, du Québec et de son fleuve Saint-Laurent à long terme, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réitère son appui au terminal de conteneurs Laurentia du Port de Québec. Elle croit que ce projet pourrait contribuer à l'efficacité et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement résiliente, tout en valorisant l'intermodalité des transports.

D'une valeur de plus de 775 M$, dont le financement privé est intégralement garanti à plus de 505 M$ par deux des plus grands joueurs de l'industrie logistique à l'échelle mondiale, le CN et Hutchison Ports, Laurentia est un projet privé porteur pour le Québec. Il met en valeur l'intermodalité des transports, concept qui permet non seulement une meilleure efficacité dans les déplacements des marchandises, mais également une réduction significative des émissions de GES. Pour la FCCQ, le gouvernement fédéral devrait être sensibilisé sur ces nombreux atouts dans les autorisations à venir le mois prochain, par le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson.

« Le projet Laurentia devrait permettre de renforcer la place du Québec comme plaque tournante commerciale, en plus de générer des retombées économiques intéressantes. Avec le fleuve Saint-Laurent, nous bénéficions de l'une des plus grandes voies navigables au monde, il est légitime de voir la communauté de Québec et de la Rive-Sud accueillir la manutention de conteneurs afin de tirer profit de notre positionnement stratégique », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ observe que l'Administration portuaire de Québec (APQ) compte réaliser un projet exemplaire sur le plan environnemental en permettant d'éviter, selon l'APQ, 84 000 tonnes de GES par année sur l'ensemble de sa chaîne logistique. C'est une donnée considérable dont le gouvernement fédéral devrait tenir compte dans sa décision. D'autant plus que l'APQ démontre un esprit de collaboration avec les autorités gouvernementales depuis le début, afin que celles-ci obtiennent les documents et analyses nécessaires.

« L'intermodalité a des bénéfices environnementaux considérables. Ce concept permet d'utiliser le meilleur mode de transport pour raccourcir les temps de déplacement, contribuant ainsi à la fluidité des déplacements, et donc, à réduire les émissions de GES. Pour que ce concept puisse être optimal, il doit y avoir une flexibilité de l'offre pour les entreprises dans le choix de leurs infrastructures pour transporter leurs marchandises », a poursuivi, M. Milliard.

La FCCQ rappelle que les échanges commerciaux sont en progression constante et la demande va continuer de s'accentuer pour les approvisionnements et les exportations. Il vaut mieux que ces projets soient réalisés en sol québécois, plutôt qu'au sud de la frontière où les contraintes environnementales sont nettement moins élevées qu'ici. Ultimement, les difficultés à développer des projets portuaires nécessaires pourraient profiter aux ports de la côte Est américaine, en concurrence avec nos ports québécois et canadiens.

« Avec la crise de la COVID-19 et la reprise économique, nous avons constaté collectivement la valeur inestimable de maintenir en permanence une chaîne d'approvisionnement résiliente au Québec. En plus de générer des centaines d'emplois, nous avons confiance que le projet Laurentia ait une contribution significative pour le bilan carbone de notre planète », a conclu Charles Milliard.

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

