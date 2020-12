La FCCQ rappelle l'importance de la construction navale au Québec et interpelle tous les ordres de gouvernement pour soutenir cette industrie

MONTRÉAL, le 14 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) organisait aujourd'hui un évènement virtuel pour présenter une toute nouvelle étude réalisée par la firme Deloitte portant sur la contribution économique et sociale de l'entreprise Chantier Davie. La FCCQ a profité de l'occasion pour souligner l'importance du contrat du futur brise-glace polaire de la Garde côtière canadienne sur tout l'écosystème de l'industrie navale québécoise.

Chantier Davie, qui est basé à Lévis, emploie déjà 850 personnes et a le potentiel de créer jusqu'à 4 300 emplois au cours des prochaines années selon l'étude de Deloitte. En plus des retombées économiques directes sur l'économie québécoise, Davie permet d'alimenter un réseau de centaines de fournisseurs aux quatre coins du Québec.

« Nous avons la chance de compter sur plusieurs chantiers maritimes au Québec qui ont le potentiel de contribuer davantage à la Stratégie nationale de construction navale. Nous sommes heureux d'avoir pu rassembler des centaines d'intervenants du milieu des affaires et de dirigeants pour souligner l'importance de l'impact économique d'un joueur comme Chantier Davie », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Le Québec possède tous les atouts pour réaliser le contrat du brise-glace de classe polaire John G. Diefenbaker et Chantier Davie est l'entreprise la mieux placée au Canada pour réaliser un projet de cette ampleur. Davie a lancé en août dernier le Centre national des brise-glaces (CNB) qui témoigne de sa volonté et du rôle que la compagnie peut jouer dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada », a ajouté M. Milliard.

« L'industrie navale apporte des retombées économiques pour le Québec et l'ensemble des acteurs économiques et politiques doivent unir leurs forces pour soutenir les joueurs d'ici », a conclu Charles Milliard.

