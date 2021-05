La FCCQ présente ses attentes pour le plan de déconfinement

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) présente ses attentes pour le plan de déconfinement à être dévoilé par le premier ministre du Québec, François Legault, cet après-midi. Pour la FCCQ, le succès de la campagne de vaccination nous permet d'espérer une réouverture rapide de pans entiers de notre économie. Les secteurs de la restauration et celui des évènements culturels et touristiques, notamment, doivent obtenir un plan avec des dates précises pour leur permettre d'effectuer les embauches nécessaires pour la période estivale.

« Nos restaurateurs attendent depuis le mois de septembre de pouvoir rouvrir leurs salles à manger. Le premier ministre a rendez-vous avec eux ce soir qui vont surveiller de près le plan de déconfinement. On peut dire sans se tromper qu'ils font partie des entrepreneurs qui ont le plus souffert depuis le début de la pandémie. L'an dernier, ils ont investi massivement pour pouvoir opérer de façon sécuritaire et nous sommes convaincus qu'en appliquant certaines règles sanitaires, ils pourront le faire à nouveau. En ce sens, nous souhaitons également voir les terrasses rouvrir dès le 1er juin », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Tests rapides et preuve vaccinale

L'élément clé qui permet aujourd'hui de planifier le déconfinement est le déploiement de la campagne de vaccination. Il faut non seulement continuer à encourager la population à se faire vacciner en grand nombre, mais également insister davantage sur l'importance des tests de dépistage rapides en entreprise ou même à faire à la maison. La FCCQ croit notamment que le gouvernement aurait intérêt à déployer une campagne de publicité encourageant le déploiement de tests rapides.

L'autre outil qui nous permettrait d'accélérer un retour à la normale est l'instauration d'une preuve vaccinale. D'ailleurs, dans un sondage effectué la semaine dernière auprès de ses membres, la FCCQ constate que 78 % des répondants sont favorables ou très favorables à l'instauration d'une preuve vaccinale, pour fréquenter des établissements actuellement fermés. Lorsqu'il est question du passeport vaccinal pour les déplacements à l'international, le chiffre grimpe à 87% selon le même sondage.

Pour la FCCQ, il est important de viser la première dose pour l'instauration d'une preuve vaccinale avec un code QR qui permettrait de participer à certaines activités spécifiques, comme les salles de spectacles et festivals, pour ne nommer que celles-ci. Rappelons que l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) reconnait que les vaccins sont efficaces après la première dose et que la majeure partie de la population ne recevra pas de deuxième dose avant l'automne.

« Nous avons ici la technologie pour mettre en place un outil qui est utilisé et qui a fait ses preuves ailleurs. En Europe, en Israël et dans l'état de New York, notamment, on utilise efficacement la preuve vaccinale. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à personne, mais seulement de mettre en place les outils disponibles pour permettre à nos entrepreneurs de reprendre leurs activités au plus vite », a conclu Charles Milliard.

