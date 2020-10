La FCCQ lance la plateforme Pratiques RH

Un espace interactif de partage et des solutions en gestion des ressources humaines.

MONTRÉAL, le 08 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer le lancement de la plateforme Pratiques RH. En plus d'un espace interactif de partage, cet outil novateur réalisé en partenariat avec la CNESST offre de nombreux outils et services pour aider gestionnaires et chefs d'entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines.

Quel que soit l'entreprise ou le secteur, la gestion des ressources humaines est une tâche complexe et capitale. En raison de la rareté de la main d'œuvre et de la crise de la COVID-19, les entreprises ont plus que jamais la nécessité d'accroître les efforts qu'elles consacrent à la gestion des ressources humaines.

Ainsi, pour soutenir les gestionnaires et les chefs d'entreprise dans cette mission, la FCCQ a conçu la plateforme Pratiques RH. Celle-ci comprend une zone de partage interactive pour faciliter l'échange et la discussion entre les gestionnaires et chefs d'entreprises sur les différents enjeux de main-d'œuvre auxquels ils sont confrontés.

« Avec cette toute nouvelle plateforme Pratiques RH, la FCCQ joue un rôle encore plus actif auprès de la communauté d'affaires Québécoise. Désormais, les gestionnaires et chefs d'entreprises auront accès à de nombreux outils et conseils pratiques pour améliorer leur environnement de travail. Ils auront également la possibilité d'échanger plus facilement avec la communauté d'affaires concernée par les mêmes problématiques et seront conseillés dans leur prise de décisions », a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est heureux de l'initiative de la FCCQ pour faire la promotion des saines pratiques RH. À titre de contributeur de la section portant sur le harcèlement psychologique, l'Ordre joue pleinement son rôle de protection du public sur un enjeu encore malheureusement trop d'actualité. » mentionne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

Cet outil facilitateur et évolutif encourage aussi bien le partage d'idées et d'initiatives que l'échange de solutions potentielles et d'expériences. L'ajout du contenu se fera en collaboration avec différents partenaires qui seront responsables d'alimenter hebdomadairement la zone de partage en partenariat avec la FCCQ.

Dans cette mesure, Pratiques RH permettra aux gestionnaires et dirigeants d'entreprise de suivre des formations et d'acquérir des réflexes pour mieux positionner leur entreprise et ainsi minimiser les effets de la pénurie de main-d'œuvre.

Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Pratiques RH : https://pratiquesrh.com/

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

