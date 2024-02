LA FCCQ EN TOURNÉE SUR LE REPRENEURIAT À TRAVERS LE QUÉBEC

Présenté par le Centre de transfert d'entreprise du Québec, la tournée s'arrête dans les 17 régions administratives du Québec

En 2022, plus de 50% des entrepreneurs québécois avaient 50 ans ou plus (1), et près de 45% des dirigeants d'entreprises familiales avaient 55 ans et plus (2);

Depuis une quinzaine d'années, le Québec a perdu plus de 22 000 entreprises, alors que le Canada en a gagné 160 000 (3);

en a gagné 160 000 (3); Au cours de la prochaine année, 22 000 entreprises québécoises envisagent soit un transfert ou une vente, soit leur fermeture (4).

MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La toute première tournée panquébécoise sur le repreneuriat se mettra en marche dès le mois de février 2024 jusqu'en septembre 2024. Organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en étroite collaboration avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) et le réseau de chambres de commerce du Québec, la tournée traitera des meilleures pratiques d'affaires et des différents types de transferts d'entreprises. Les participants pourront entendre et échanger avec les conférenciers et invités experts sur les grandes tendances et les différents modèles d'affaires.

Une occasion d'apprendre et d'échanger avec des experts

M. Alexandre Ollive, président-directeur général et de M. Agop Evereklian, directeur général adjoint, partenariats, développement des affaires et recherche au CTEQ, chef de file du repreneuriat au Québec, brosseront le portrait du repreneuriat, tout en sensibilisant les entrepreneurs à ses possibilités et en démontrant son importance pour l'économie québécoise.

M. Eric Dufour, associé, vice-président régional et leader national en transfert d'entreprise chez Raymond Chabot Grant Thornton, dressera les principaux éléments à prendre en compte pour la mise en place d'un plan de relève solide et concret en prévoyant l'ensemble des risques et opportunités liées à toutes les étapes du processus. Tous les éléments d'une relève réussie seront abordés, particulièrement l'aspect humain dans un contexte de gouvernance efficace et structurant pour l'organisation.

Mme Sarah-Mélanie Lambert, CRHA, PDG, Cheffe de la direction et Associée et Me Raphaël Voscorian, associé et avocat, membre du conseil d'administration et responsable de l'équipe de droit des sociétés, fusions-acquisitions et financements chez Morency Avocats discuteront du cadre juridique d'une transaction impliquant cédants et repreneurs, les responsabilités liants les parties de même que les personnes impliquées.

M. Pascal Harvey Directeur général, Réseau des SADC-CAE présentera divers modèles financiers qui s'offrent aux entrepreneurs, à partir d'exemple concret, ainsi que des options de financement disponibles pour les repreneurs.

Ces sessions diverses permettront de couvrir toutes les facettes importantes du transfert d'entreprise et d'outiller les chefs d'entreprises et les repreneurs éventuels d'information essentielle et de précieux conseils.

L'événement sera présenté par 17 chambres de commerce ambassadrices dans 17 régions administratives distinctes selon un format déjeuner-conférence (de 7 h 30 à 12 h). À présent, des arrêts sont confirmés à Lac Mégantic, Vaudreuil-Soulanges, Montcalm et Joliette, Cœur-du-Québec, Sainte-Thérèse de Blainville, Mékinac, Saguenay-Le-Fjord, Gatineau, Baie-des chaleurs, Manicouagan, Matane, Est de Portneuf, Saint-Georges, Val d'or, Laval et Montréal centre sud-ouest. Pour connaitre les autres dates et s'inscrire aux événements, consultez : https://tournee-repreneuriat.fccq.ca/

« Le CTEQ est fier d'agir à titre de présentateur officiel de cette tournée panquébécoise sur le repreneuriat mise sur pied de concert avec la FCCQ. Avec un arrêt dans chacune des régions administratives, cette tournée d'ampleur nous permettra de sensibiliser la communauté entrepreneuriale face à l'importance du repreneuriat pour la prospérité économique du Québec, en plus d'encourager les potentiels repreneurs à poursuivre le travail des bâtisseurs du Québec inc. », mentionne Alexandre Ollive, président-directeur général du CTEQ.

« L'intérêt marqué des chambres de commerce du réseau pour accueillir chacun des arrêts de la tournée témoigne du besoin criant des entrepreneurs locaux à planifier la suite. Nous sommes heureux et fiers de mettre en place cette tournée pour le repreneuriat dans les 17 régions administratives car elle nous permet de joindre les entrepreneurs québécois sur le terrain et de les accompagner dans leur transfert d'entreprise. Le repreneuriat est essentiel pour soutenir la vitalité économique du Québec », a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La tournée est présentée par le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), en partenariat avec Raymond Chabot Grant Thornton, Morency Avocats, et le Réseau des SADC et CAE.

