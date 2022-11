La FCCQ dévoile un guide pour la décarbonation des entreprises

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) présente ce matin à l'occasion de sa Journée économique, un outil destiné aux entreprises québécoises afin qu'elles puissent mettre en œuvre des mesures concrètes pour décarboner leurs opérations, et accroître leur performance environnementale. Ce guide réalisé en compagnie de la firme d'experts Dunsky, est adapté autant pour les grandes entreprises que les PME québécoises.

Le Guide de décarbonation pour les entreprises de la FCCQ peut être consulté ici .

« C'est avec beaucoup de fierté que nous dévoilons ce matin le Guide, qui fait suite à une demande exprimée par la communauté d'affaires, soit d'avoir un outil de suivi pour réduire leurs émissions de GES et avoir une meilleure gestion des ressources. C'est le fruit de plusieurs mois de travail, auprès d'experts en énergie, en bâtiment et en transport », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Avoir des cibles de décarbonation chez les entreprises est nécessaire plus que jamais, non seulement pour participer à l'effort collectif pour préserver notre planète, mais aussi pour gagner en compétitivité, en rentabilité et éviter tout retard sur la concurrence qui évolue en la matière. Il s'agit également de répondre aux attentes grandissantes des clients, investisseurs et des employés, soit de poser des gestes qui contribueront à la lutte aux changements climatiques », a poursuivi M. Milliard.

Le Guide présente entre autres sept étapes clés pour bien réussir la décarbonation de ses opérations :

1. Aligner avec sa planification stratégique

2. Définir ses objectifs de décarbonation

3. Développer son plan de décarbonation

4. Planifier la mise en œuvre de son plan

5. Explorer les options de financement

6. Passer à l'action

7. Mesurer et faire le suivi de l'avancement du plan

Une annexe technique accompagne le document principal du Guide de décarbonation pour les entreprises, afin de permettre aux ressources opérationnelles internes d'avoir accès à l'ensemble de l'information sur les pistes de décarbonation ainsi qu'un tableau énumérant les programmes d'aide financière à la disposition des entreprises.

La FCCQ tient à remercier Lowe's Canada, Bridgestone Canada et Délivro (membre de Groupe Bernières) pour leur participation aux trois études de cas. Elles représentent des sources d'inspiration pour l'ensemble des entreprises qui emboîteront le pas vers la décarbonation.

La décarbonation est plus simple qu'on peut le croire

Pour la FCCQ, la décarbonation représente une opportunité de faire rayonner l'innovation des entreprises d'ici. Le Québec a le potentiel d'être un État modèle pour réduire son empreinte environnementale, grâce à la pluralité énergétique dont il dispose et l'importance de l'hydroélectricité. Plusieurs initiatives énergétiques visant à réduire les GES émergent dans les dernières années, et qui permettent aux entreprises d'avoir la bonne énergie à la bonne place, tout en correspondant aux réalités des régions.

« Ce que nous proposons aujourd'hui alors que nous sommes en pleine COP27, c'est d'inciter à aller plus loin que l'intention en aidant à passer à l'action. Il était important pour nous que l'ensemble des entreprises se reconnaissent dans le Guide. Ce que l'on constate dans le document et qui vient répondre à des préoccupations entendues à la FCCQ, c'est qu'il est plus facile qu'on le pense pour les entreprises de poser des actions de décarboner leurs pratiques quotidiennes. Il y a des aides financières qui sont disponibles, une multiplicité énergétique et une expertise disponible pour le faire », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Laurent Corbeil, Conseiller aux communications et attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3602, | C. 514-827-3723, [email protected]