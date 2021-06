La FCCQ dévoile sa nouvelle image de marque !

La Fédération des chambres de commerce, une évolution en images et en actions

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au cours d'un événement unique, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dévoilait ce mercredi sa toute nouvelle image de marque ! Cette activité marquait également une belle occasion d'en apprendre davantage sur l'évolution de la FCCQ.

Développée en collaboration avec l'agence québécoise Les Évadés, la FCCQ propose une nouvelle image de marque plus moderne, dynamique et représentative des valeurs de l'organisation. À présent, celle-ci reflète davantage son pouvoir d'influence et ses qualités de porte-parole de l'ensemble de la communauté d'affaires québécoise.

« Après plusieurs mois de travail, c'est avec une grande fierté que nous vous dévoilons aujourd'hui notre nouvelle image de marque. Cette nouvelle identité vise non seulement à apporter plus de cohérence avec le positionnement de la FCCQ, mais également à remettre au goût du jour l'image de notre organisation. Nous souhaitions que notre nouveau logo soit plus représentatif de nos valeurs et de notre portée sur l'ensemble du Québec », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

À l'occasion de cette activité, la FCCQ a convié plusieurs personnalités emblématiques de l'organisation pour échanger sur le contexte d'affaires d'hier, d'aujourd'hui et de demain. « Ces échanges avec Mme Françoise Bertrand, Mme Stéphanie Trudeau et M. Stéphane Forget sur le contexte économique actuel ont été des plus intéressants. Ensemble, nous avons pu retracer l'histoire de la FCCQ, son évolution et le rôle essentiel d'une association comme la FCCQ pour affronter les enjeux économiques d'aujourd'hui », a conclu Charles Milliard.

Par ailleurs, la FCCQ est fière de présenter sa nouvelle vidéo de présentation. Vous pouvez la visionner ici.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca