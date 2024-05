La FCCQ dévoile les lauréates du Gala des chambres 2024

SAINT-HYACINTHE, QC, le 14 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de dévoiler les lauréats du Gala des chambres 2024. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), ce concours incontournable met à l'honneur les bénévoles, les employés et les chambres de commerce qui se sont distingués par des réalisations exceptionnelles.

Au terme d'une grande soirée de gala qui a eu lieu au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, la FCCQ a décerné un total de huit prix en présence de nombreux membres des chambres de commerce provenant de toutes les régions du Québec.

«Quelle magnifique soirée pour célébrer l'ingéniosité, la détermination et l'engagement des chambres de commerce et de leurs équipes envers notre communauté d'affaires. Bien qu'elles travaillent souvent dans l'ombre, elles jouent un rôle crucial dans le succès de nos entreprises en fournissant les outils nécessaires pour pérenniser et accroître leurs activités. Toutes mes félicitations aux finalistes et aux lauréats du Gala des chambres ! » Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Un grand bravo aux lauréats de cette année ! C'est une grande source de fierté pour nous de pouvoir contribuer chaque année à la valorisation et à la reconnaissance du travail important des chambres de commerce. Elles jouent un rôle clé dans le développement économique de nos régions », a ajouté Martial Laniel, Directeur pour le Québec du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) et commanditaire principal de la Grande Rencontre et du Gala des chambres de commerce.

La FCCQ tient à féliciter les lauréates pour leurs accomplissements et remercie les finalistes pour leur participation. Nous remercions également nos commanditaires qui ont grandement contribué à la réalisation de cet événement: Le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Vendere, Emploi Retraite, FlagShip, l'Institut de Leadership, Tourisme Montérégie, la MRC de La Vallée-du-Richelieu pour leur soutien apporté au Gala des chambres.

Pour en savoir plus sur la Grande rencontre et le Gala des chambres : https://lagranderencontre.fccq.ca/

Les lauréats 2024:

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle



Donald Angers - Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau



Julie La Rochelle - Présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du-Richelieu

Catégorie Recrutement



Chambre de commerce du Grand Joliette

Catégorie Employé.e de l'année



Manon Loiselle - Directrice des opérations et agente de liaison à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins

Catégorie Initiative coup de cœur



Chambre de commerce de l'Est de Montréal

Catégorie Développement durable



Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Catégorie Chambre de commerce de l'année (275 membres et moins)



Chambre de commerce Brandon

Catégorie Chambre de commerce de l'année (276 membres et plus)



Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

