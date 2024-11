La FCCQ dévoile la programmation de la « Journée économique : Perspectives 2025 », qui se déroulera le 13 novembre à Drummondville

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ) est ravie d'annoncer la programmation officielle de la « Journée économique : perspectives 2025 » qui se tiendra le 13 novembre 2024 au Centrexpo Cogeco de Drummondville, en format hybride. Cet événement majeur rassemblera des experts et des leaders économiques qui aborderont les principaux enjeux stratégiques pour l'avenir du Québec.

Journée économique . perspectives 2025 (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Cette année, l'événement mettra en lumière les transformations économiques majeures, les défis du secteur agroalimentaire, les perspectives politiques au Québec, au Canada et aux États-Unis, ainsi que les enjeux liés au transport et à l'évolution des médias. Une attention particulière sera portée aux tendances de reprise économique et de croissance au Québec, offrant aux participants une opportunité d'explorer des pistes d'avenir pour le milieu des affaires.

La FCCQ dévoilera également une étude sur le déficit de maintien des actifs en transport au Québec, réalisée en partenariat avec la firme APPECO. Cette étude dresse un portrait de l'état des infrastructures de transport dans les 17 régions du Québec, afin de mieux comprendre leur importance pour la population et le transport de marchandises.

Citations :

« La Journée économique Perspectives 2025 sera une occasion unique de se pencher sur les défis et opportunités qui redéfinissent notre paysage d'affaires. Cette année, nous mettrons en lumière des perspectives stratégiques pour permettre à nos entreprises de naviguer avec confiance dans un Québec en pleine transformation. Ce rendez-vous est ainsi une belle occasion de bâtir des relations durables et de s'informer sur les principaux enjeux qui façonneront notre avenir proche. », Claude Breton, président-directeur général par interim de la FCCQ.

« La Journée économique Perspectives 2025, une occasion en or pour les acteurs économiques du Québec de se rassembler et d'aborder, ensemble, les défis et opportunités qui attendent les entreprises d'ici. Le Port de Montréal et son écosystème sont bien placés pour soutenir la croissance et la résilience des entreprises Québécoises en permettant notamment de tirer parti de tout le potentiel qu'offre la route maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. C'est pour cette raison que nous participons et soutenons ce rendez-vous portant notamment sur l'importance et le renforcement de la chaîne logistique au bénéfice des entreprises d'ici. », Julie Gascon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

Programmation 2024 :

Heure Activité Panélistes / participants 8 h 30 - 9 h 00 Mots

d'ouverture - Véronique Proulx, présidente directrice-générale de la FCCQ - Julie Gascon, présidente directrice-générale du Port de Montréal 9 h 00 - 9 h 45 Conférence d'introduction Perspectives économiques BDC avec vice-président Recherche et économiste en chef à la BDC 9 h 45 - 10 h 30 Panel média Modératrice : Sandrine Clément, vice-présidente, communications par intérim à la FCCQ - Marc Gendron, Les Coops de l'information (Le Soleil) - Marine Thomas, Les Affaires - Mathieu Turbide, Quebecor Média 10 h 30 - 11 h 00 Pause réseautage 11 h 00 - 12 h 15 Présentation Étude par AppEco Modérateur : Philippe Noel, vice-président Affaires publiques et économiques à la FCCQ - Philippe Gougeon, AppEco - Guyllaume Faucher, AppEco - Marie Claude Léonard, STM - Serge Côté, Réseau québécois des aéroports - À venir Il sera question de la présentation de l'étude annuelle de la FCCQ, qui porte cette année sur l'important déficit d'entretien dans nos infrastructures de transport au Québec. Discussion sur les impacts au quotidien pour les opérateurs en transport, et des solutions à mettre en oeuvre pour optimiser le maintien des actifs au Québec. 12 h 15 - 13 h 45 Dîner réseautage et échange : Unissons nos forces : Vers un développement économique durable et collaboratif à Drummondville Modératrice : Alexandre Houle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville - Gerry Gagnon, Drummond économique 13 h 45 - 14 h 45 Panels en simultané Panel 1 : Le privé, principal allié du public Modératrice : Yana Lukasheh, directrice principale des politiques publiques fédérales et du Québec, AWS - Isabelle Girard, Première ligne en santé (PLS) - Louis-Michel Desjardins, Equans Services inc. - Ugo Cavenaghi, Collège Ste-Anne Panel 2 : Autonomie alimentaire du Québec Modérateur : Jean-Michel Laurin, directeur, Tactix - Stéphane Forget, Sollio - Patrice Léger-Bourgoin, Association des producteurs maraichers du Qc - Diane Bertrand, Agropur 15 h 00 - 16 h 00 Panel politique Modératrice : Stéphanie Grammond, La Presse - Gilles Duceppe - Sandra Aubé, Tact - Yasmine Abdelfadel, Imperium Strategies 16 h 00 - 17 h 00 Conférence : Les défis du repreneuriat avec Laurent Duvernay-Tardif - Laurent Duvernay-Tardif * Conférence accessible uniquement en présentiel et sans la présence des médias 17 h 00 Cocktail réseautage

Remerciements :

La « Journée économique : Perspectives 2025 » est rendu possible grâce à la participation de notre partenaire présentateur Le Port de Montréal.

Nos partenaires majeurs : Vidéotron Affaires, Le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) et Amazon Web Services (AWS).

Pour vous inscrire ou participer en virtuel: Inscrivez-vous dès maintenant ici.*

*Les journalistes intéressés à assister peuvent écrire à Javier Garcia, Attaché de presse de la FCCQ à [email protected].

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec