BOUCHERVILLE, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La famille Routhier, reconnue pour son leadership de longue date dans l'industrie alimentaire québécoise, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Eurodib, une entreprise fondée en 1996 par la famille Dumaine et spécialisée dans la distribution d'équipements de cuisine professionnels au Canada et aux États-Unis.

Cet investissement, réalisé conjointement par la famille Routhier, les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Montérégie et des membres clés de la direction, vise à accélérer le développement nord-américain d'Eurodib et à renforcer sa position de chef de file dans le secteur des équipements de cuisine professionnels.

« Nous sommes fiers de pouvoir bâtir sur les bases solides établies par la famille Dumaine », affirme Ian Routhier. « Eurodib s'est taillé une réputation d'excellence dans son domaine, et notre objectif est d'en préserver l'héritage tout en soutenant sa croissance à long terme », précise-t-il.

« Après près de 30 ans à la tête d'Eurodib, il était important pour nous de confier l'entreprise à une famille qui partage nos valeurs, » soulignent Jean-Yves Dumaine et Catherine Yerex Dumaine, fondateurs d'Eurodib. « Nous sommes convaincus que la famille Routhier saura poursuivre notre vision et faire progresser l'entreprise vers de nouveaux sommets. »

Eurodib poursuivra ses activités sous la relève de la famille Routhier, assurant la continuité des opérations, du service à la clientèle et des partenariats établis depuis près de trois décennies.

Aviseurs et partenaires financiers

Le Groupe Plante de la Financière Banque Nationale a agi à titre de facilitateur auprès des deux parties. La Banque Nationale, les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Montérégie, Roynat Capital et Exportation et développement Canada (EDC) ont, pour leur part, agi comme partenaires financiers dans le cadre de la transaction.

À propos d'Eurodib

Eurodib distribue depuis 1996 de l'équipement de restauration professionnel de haute qualité, principalement importé d'Europe. Avec une présence nord-américaine bien établie, l'entreprise propose un vaste éventail de marques parmi les plus respectées et innovantes du secteur culinaire professionnel. www.eurodib.com

À propos de la Famille Routhier

La famille Routhier est un acteur de premier plan de l'industrie alimentaire canadienne depuis plus de 100 ans, notamment à travers le Groupe Courchesne Larose, un chef de file de la distribution de fruits et légumes frais. Forte de son expertise entrepreneuriale et de sa vision à long terme, la famille Routhier s'associe à des entrepreneurs et familles en affaires du Québec pour les accompagner dans leur croissance nationale et internationale. En misant sur des partenariats durables fondés sur la confiance, la performance et la transmission d'un savoir-faire intergénérationnel, elle contribue activement au développement d'entreprises québécoises solides et responsables, ancrées dans leurs communautés et ouvertes sur le monde.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 808 000 Québécois et Québécoises. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,9 milliard de dollars dans plus de 1 800 entreprises. www.fondsftq.com

SOURCE Eurodib

Pour plus d'informations, veuillez contacter André Daviault, [email protected].